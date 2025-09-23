Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un nuevo episodio de quema de basura descontrolada volvió a generar preocupación en Río Gallegos. Este martes, en horas del mediodía, la División Cuartel 19° de Bomberos de la Policía de Santa Cruz debió intervenir de urgencia en Becker y Calle 22, en el ingreso al barrio Néstor Kirchner —antes conocido como Los Lolos— para sofocar un foco ígneo originado en un predio con acumulación de residuos.

Según fuentes policiales consultadas por La Opinión Austral, el siniestro se habría iniciado a partir de la quema intencional de basura por parte de un menor de edad. El fuego se expandió rápidamente entre desechos y malezas secas, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la zona periférica de la ciudad. La rápida llegada de los bomberos, con apoyo de efectivos policiales, permitió controlar las llamas antes de que se propagaran hacia viviendas cercanas o estructuras colindantes.

No hubo que lamentar heridos, aunque el hecho encendió una vez más las alarmas en torno a una problemática que se repite con frecuencia en la capital santacruceña: las quemas de residuos en espacios abiertos. Pese a las campañas de concientización y a las ordenanzas vigentes que prohíben esta práctica, siguen registrándose episodios que ponen en riesgo tanto la seguridad de los vecinos como el medio ambiente.