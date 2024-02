Un policía que trabajaba como chofer de una aplicación mató a presunto delincuente en Quilmes

Un sargento de la policía bonaerense que se encontraba franco de servicio, vestido de civil y mientras trabajaba como chofer para una aplicación de viajes mató esta madrugada de un disparo a uno de tres presuntos sospechosos que intentaron robarle el vehículo en la localidad bonaerense de Quilmes, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró esta madrugada, cerca de las 6.30, en el cruce de las calles 890 y Santa Fe, al oeste de esa localidad del sur del conurbano bonaerense.

Según informaron las fuentes consultadas por Télam, el conductor, un sargento de la policía bonaerense que se desempeña en Almirante Brown y que se encontraba de franco de servicio y vestido de civil, fue abordado por tres sospechosos que habían solicitado un viaje a través de una aplicación.

Fue entonces que los jóvenes, una vez adentro del Peugeot 206 gris, amenazaron al conductor con un arma en la cabeza, lo tomaron del cuello y le quitaron su teléfono celular y dinero en efectivo.

"Dale, disparale, disparale", le dijo uno de los cómplices a quien portaba el arma, según detalló un investigador.

En esas circunstancias, el conductor logró sacar debajo de sus piernas su arma reglamentaria y disparó hacia atrás a los atacantes.

Uno de los sospechosos recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar, indicaron las fuentes.

En tanto, sus dos cómplices lograron darse a la fuga y hoy eran intensamente buscados por la policía.

El presunto delincuente muerto no fue identificado hasta el momento, pero los pesquisas creen que tiene entre 20 y 22 años, señalaron.

En tanto, en el automóvil no se encontró el arma utilizada por los atacantes, pero se incautó un teléfono celular y un cargador.

El fiscal Jorge Saizar, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Quilmes, ordenó que la Prefectura Naval Argentina (PNA) esté a cargo de las diligencias de rigor.

En tanto, se inició una causa por el “robo calificado y en banda con arma no habida” y otra por "homicidio", concluyeron las fuentes.

(Télam)