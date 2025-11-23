Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un control de tránsito rutinario en el norte de Córdoba terminó en un operativo antidrogas que puso bajo la lupa a un hombre oriundo de Santa Cruz. Lo que comenzó como una infracción por velocidad terminó revelando el traslado de cocaína, marihuana y más de un centenar de pastillas de éxtasis.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que el hecho ocurrió en la localidad de Colonia Caroya, sobre la Ruta Nacional 9 norte, cuando la Policía Caminera detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux blanca que circulaba a 123 kilómetros por hora, superando ampliamente la velocidad máxima permitida en ese tramo (110 km/h). Además, el vehículo presentaba un enganche trasero no permitido, lo que reforzó la decisión de interceptar su paso.

Al momento de entrevistar al conductor, un hombre de 45 años con domicilio en la provincia de Santa Cruz, los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del rodado. Esa primera sospecha dio paso a una inspección más minuciosa que terminó confirmando un delito mucho mayor al contravencional.

Según pudo saber este diario, en el procedimiento se hallaron tres bolsitas tipo Ziploc con cocaína, 100 pastillas de éxtasis con la marca “Balenciaga”, tres cigarrillos de marihuana, picadores metálicos, tres libritos de papel de seda y un teléfono celular que será peritado en busca de comunicaciones vinculadas al narcotráfico.

Frente al hallazgo, la Policía Caminera convocó a personal especializado de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó las pericias y dio por concluido el operativo a nivel judicial. El conductor quedó detenido y fue trasladado junto al material secuestrado a una dependencia policial.

El caso recayó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Jesús María, que ya imputó al santacruceño por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes. Paralelamente, se le labraron las actas por las faltas de tránsito que motivaron inicialmente su detención: exceso de velocidad y uso de un enganche no permitido.