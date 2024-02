Un VW CrossFox sin patente captado en video, la pista sobre los asesinos del monaguillo y su tía

Los investigadores del doble crimen del monaguillo Germán Zucarelli y de su tía de 75 años, atacados a balazos el viernes por la noche en la localidad bonaerense de Lanús, establecieron que los asesinos usaron un auto VolksWagen CrossFox que quedó filmado huyendo de la escena sin patente colocada, informaron fuentes judiciales y policiales.

"Estamos haciendo un relevamiento de más videos, pero lo tenemos grabado huyendo a toda velocidad luego de los disparos. Es un VW CrossFox oscuro", dijo a Télam un jefe policial que participa de la investigación.

La misma fuente reveló que el auto circuló "sin latas", lo que en la jerga policial significa que los delincuentes tomaron el recaudo de remover las chapas patentes tanto delantera como trasera del vehículo para ir a cometer el doble asesinato.

"Debe ser legal el auto, no robado", dijo otro de los investigadores que trabaja en la pesquisa.

El caso es investigado por la fiscal María Silvia Bussano, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, quien calificó la causa como un "doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego".

Voceros judiciales indicaron a Télam que la fiscal aguardaba recibir el resultado de las autopsias de Zucarelli, quien murió la misma noche del ataque, y de su tía Ana Russo (75), quien falleció ayer por la tarde tras permanecer un día y medio internada.

Los pesquisas ya saben que en el caso aparentemente actuó un solo tirador que se bajó del CrossFox y con un arma calibre 22 efectuó múltiples disparos.

Según los reportes preliminares, Zucarelli murió como consecuencia de seis disparos que recibió en la zona del torso y su tía al menos otros cuatro que le impactaron en el abdomen.

El doble crimen ocurrió alrededor de las 22.30 del viernes en la calle General Pico y General Guido, a unas cuatro cuadras de la comisaría 8va. del barrio Villa Obrera, del partido de Lanús, en la zona sur del Gran Buenos Aires.

Zucarelli iba caminando junto a su tía cuando ambos fueron atacados a balazos desde una camioneta y casi sin mediar palabra, por lo que cayeron al piso gravemente heridos.

"Todas las hipótesis están abiertas en este momento y están bajo análisis. El móvil no está claro, solo que, por la mecánica del hecho, no aparentaría ser un robo. Todo indica que los fueron a ejecutar", explicó un investigador.

Zucarelli era dueño de una santería, tenía participación activa en la iglesia de su zona, no tenía hijos y residía con sus padres.

"Hoy la violencia se lleva a un amigo, 'El Tano' Germán Zucarelli. Una oración por su eterno descanso y que nos quede el recuerdo de un hombre de fe, un hombre solidario, con virtudes y defectos como cualquier cristiano, con una profunda fe en Cristo y María que seguramente ya lo están recibiendo en sus brazos", publicó en Facebook un amigo de la víctima. (Télam)