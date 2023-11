Una adolescente de 15 años con pronóstico reservado tras recibir un disparo de su novio de 16

Una adolescente de 15 años se encuentra internada con pronostico reservado tras recibir un impacto en la nuca de un proyectil de un rifle de aire comprimido por parte de su novio de 16, quien aseguró que el arma se le disparó accidentalmente cuando la manipulaba en la casa de su abuelo, en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en el interior de un domicilio ubicado sobre la calle Don Orione 2.110, de la mencionada localidad del partido de Lanús, al sur del conurbano bonaerense, en donde se encontraba la pareja de adolescentes.

Las fuentes dijeron a Télam que los menores manipulaban un rifle de aire comprimido propiedad del abuelo del chico, cuando aparentemente de manera accidenal el arma se disparó y un proyectil dio en la cabeza de la joven.

"Estaban jugando, gatillaron varias veces y en una oportunidad el disparo se efectuó. Se está investigando por qué le impactó a la víctima en la nuca", dijo a Télam un investigador.

Luego de recibir el disparo, la adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Evita de Lanús, donde ingresó inconsciente y se encuentra internada en estado reservado.

En tanto, su novio fue trasladado a la comisaría 4ta. de Lanús en calidad de detenido, acusado de "tentativa de homicidio" hasta que se determinen mediante los peritajes si se trató o no de un hecho accidental.

La familia de la menor declaró ante los investigadores que no había situaciones de violencia entre los adolescentes, sostuvo un vocero con acceso a la investigación, quien agregó que "no hablan mal del chico".

La Policía secuestró el rifle de aire comprimido, marca Apolo, modelo A800, calibre 5.5 milímetros, el cual no posee número de serie a la vista, y los teléfonos celulares de ambos adolescentes.

La causa es investigada por la Fiscalía 7 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.

(Télam)