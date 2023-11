Una chica de 15 años muere tras un incendio en Bella Vista e investigan si su pareja generó el fuego

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una adolescente de 15 murió con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo en un incendio ocurrido en una casa de la localidad bonaerense de Bella Vista y si bien aún no hay una ninguna imputación a la espera de pericias, la Justicia investiga si su pareja de 26, quien se encontraba internado en estado crítico, también con quemaduras, fue quien ocasionó el fuego, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió el martes, alrededor de las 6.45, en un domicilio ubicado en la calle Río Tercero 388 de la mencionada localidad del partido de San Miguel, en el noroeste del conurbano.

Personal de la comisaría 2da. de San Miguel arribó al lugar por un incendio en una habitación de la vivienda que fue sofocado por los propios vecinos.

Al ingresar a la propiedad, la policía halló a Brisa Rodríguez (15) y a su concubino, Gastón Robles (26), con quemaduras de segundo y tercer grado, y ambos fueron trasladados por ambulancias del SAME al Hospital Larcade de San Miguel.

La adolescente, que presentaba lesiones en el 90 por ciento del cuerpo, ingresó a quirófano, pero falleció producto de las gravísimas quemaduras que había sufrido.

Robles permanecía hoy aún internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Larcade, con asistencia respiratoria mecánica y quemaduras de tercer grado en el 40 por ciento del cuerpo y su pronóstico es reservado, indicaron voceros tanto policiales como judiciales.

Según fuentes policiales, los bomberos que concurrieron el día del hecho a la casa, sólo adelantaron que el incendio se originó en la habitación por "contacto directo" posiblemente en el colchón, ya que es el único lugar donde se aprecia marcas intensas de quemadura limpia y que, si bien hay que esperar algunos análisis, no se percibía la presencia de combustibles.

El padre de la chica de 15 años fallecida le contó a la policía que la semana pasada su hija le dijo que Robles la había golpeado y le había quemado algunas prendas de vestir – hecho por el que no se registró denuncia-, y que pese a esa pelea la víctima decidió volver a convivir con su pareja.

"La causa está en plena etapa de investigación. Aún no se ha adoptado temperamento con el sospechoso que, además, se encuentra en estado crítico. Se van a esperar los resultados de las pericias para establecer si se puede formular o no alguna imputación", dijo a Télam un vocero judicial.

Por el momento, el expediente, cuya investigación es dirigida por la fiscal Marisa Marino, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 21 de Malvinas Argentinas, está caratulado como "incendio seguido de muerte". (Télam)