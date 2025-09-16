Una ciclista chocó a una menor en pleno centro y ambas fueron trasladadas al hospital La colisión ocurrió en la esquina de avenida Néstor Kirchner y Corrientes. La ciclista y la menor fueron asistidas en el lugar y trasladadas al hospital, aunque ninguna sufrió heridas graves.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la mañana de este martes, una ciclista chocó a una menor de edad en la intersección de avenida Néstor Kirchner y calle Corrientes de Río Gallegos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 10 de la mañana y generó preocupación entre conductores y peatones que circulaban por la zona. De inmediato, personal de Protección Civil, Tránsito y de Salud acudieron al lugar para asistir a las dos involucradas.

Aunque en un primer momento se informó que la ciclista había sido atropellada, fuentes policiales confirmaron a La Opinión Austral que la mujer, que circulaba en bicicleta, impactó contra la menor que caminaba por la zona.

Ambas fueron trasladadas al Hospital Regional de Río Gallegos para recibir una evaluación médica preventiva. Luego de los estudios médicos realizados, se determinó que no presentaban lesiones de consideración.

Finalmente, se cumplimentaron las actuaciones administrativas correspondientes, incluida la exposición formal por parte del progenitor de la menor involucrada.