Una situación que pudo haber terminado en tragedia se registró este sábado en la ciudad de Río Gallegos, cuando un principio de incendio afectó una vivienda ubicada en la calle Posadas al 900, en pleno corazón del barrio Belgrano. El rápido accionar del personal de la División Cuartel 2 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz fue clave para controlar el fuego antes de que se propagara, evitando daños mayores y, sobre todo, víctimas.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el hecho ocurrió pasadas las primeras horas de la tarde, a escasos metros de la Comisaría Cuarta y de la propia dependencia de Bomberos. De acuerdo con la información oficial, las llamas se originaron de manera accidental cuando una colilla de cigarrillo encendida entró en contacto con material combustible en el sector exterior de la vivienda. Ese pequeño foco, que comenzó como una combustión mínima, rápidamente generó alarma entre los vecinos al observar humo y olor a quemado que provenía del frente de la casa.

Según pudo saber este diario, ante el aviso inmediato, el personal del Cuartel 2 acudió al lugar y logró sofocar el incendio en cuestión de minutos, evitando que se extendiera hacia el interior de la vivienda. Dentro del domicilio se encontraba una mujer junto a su hijo, quienes fueron asistidos por precaución y trasladados al Hospital Regional Río Gallegos para su evaluación médica. Según se informó, ambos se encontraban fuera de peligro y no fue necesario su internación.

Fuentes policiales destacaron que la intervención fue rápida gracias a la cercanía del destacamento y a la colaboración de los vecinos, que dieron aviso de inmediato. Aun así, desde la Superintendencia de Bomberos insistieron en la importancia de tomar conciencia sobre el manejo responsable de cigarrillos y colillas, especialmente en zonas residenciales donde un simple descuido puede tener consecuencias graves.