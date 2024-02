Una joven denunció haber sido secuestrada y violada por ocho días y detuvieron a un sospechoso

Una joven de 26 años denunció que fue secuestrada cuando caminaba por una calle de Pilar por un hombre detenido en las últimas horas, a quien acusó de haberla retenido contra su voluntad durante más de una semana y obligada a mantener relaciones sexuales con él en un domicilio del partido bonaerense de Moreno del cual logró escapar, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Voceros de la investigación confirmaron que el sospechoso, identificado como Walter Ignacio Olguín (39), fue detenido en las últimas horas tras una serie de allanamientos ordenados por el fiscal Manuel Cayuela, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género de Pilar.

La denuncia fue radicada por la víctima el sábado pasado, cuando relató haber sido raptada el pasado 9 de febrero en la intersección de las calles Los Olivos y Anasagasti, en la localidad de Manuel Alberti, perteneciente al partido de Pilar.

Según declaró la joven ante las autoridades, el secuestro ocurrió mientras caminaba hacia el domicilio de su tía, cuando fue interceptada por un Chevrolet Agile que era conducido por un hombre armado con un revólver calibre 11.25, a quien identificó como Olguín, ya que afirmó conocerlo de vista.

A continuación, la mujer señaló haber sido trasladada a la fuerza en dicho vehículo hasta una casa emplazada sobre la calle Mayor Antonio de Pino, esquina Vieytes, en el partido de Moreno.

En ese lugar, permaneció alojada durante ocho días, período en el cual afirmó haber sido golpeada, arrastrada por el piso y permanecido atada de pies y manos.

A su vez, reveló que fue forzada a mantener relaciones sexuales con Olguín en varias ocasiones.

Fuentes judiciales aseguraron que Olguín estaba acompañado por dos cómplices aún no identificados, los cuales no tenían contacto con ella.

En ese sentido, agregaron que la mujer tenía múltiples lesiones en el cuerpo producto de haber recibido varios golpes en la cara y heridas compatibles con abuso sexual, por lo que se le aplicó el protocolo de profilaxis postexposición.

Por otra parte, los investigadores sostienen que, mientras la mujer permanecía cautiva, el grupo de secuestradores citó al concubino de la víctima en un mercado de la localidad de Manuel Alberti, momento en el cual aprovecharon para ingresar a su domicilio para robarle a él y a la joven secuestrada dinero en efectivo y artefactos electrónicos.

"Creemos que los delincuentes aprovecharon la circunstancia y utilizaron el Facebook de la joven para citar al hombre con el que vivía en un lugar fuera de su casa. Para desvalijar esa casa actuaron muy rápido, en menos de una hora", precisó a Télam un pesquisa con acceso al expediente.

Finalmente, el sábado pasado la joven aprovechó un momento en el que su captor había salido de la casa en la que se encontraba raptada y logró escapar.

De esta forma, radicó rápidamente la denuncia en la Comisaría 4ta. de Pilar, y los policías de esa seccional junto a agentes de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y la estación Grupo Táctico de Operaciones (GTO) de Pilar, lograron identificar al principal sospechoso.

Eso se sumó a que la víctima recordó con precisión el trayecto que realizó tras escapar de la vivienda, pudiendo identificar el inmueble en el que estuvo privada de su libertad.

Con esos datos, el fiscal Cayuela ordenó dos allanamientos en los que se detuvo a Olguín dentro de su domicilio, donde se le secuestró el revólver que habría utilizado para amenazar a la víctima y un Chevrolet Agile.

En el operativo también se incautaron precintos y gran cantidad de preservativos, el cual finalizó con el traslado de Olguín, que vestía una camiseta de la Selección Argentina, a una dependencia policial.

Voceros de la investigación señalaron que el hombre de 39 años será indagado durante la jornada de hoy, en una audiencia en la que se le imputarán los delitos de "privación ilegal de la libertad", "abuso sexual" y "tenencia ilegal de arma de guerra".

Sobre el sospechoso, agregaron que poseía varias causas abiertas por "robo", aunque ninguna con sentencia firme.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)