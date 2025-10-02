Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pasadas las 22 horas del miércoles, la tranquilidad en uno de los sectores más transitados de Río Gallegos se quebró con el estruendo de un impacto. Vecinos que escucharon el choque alertaron de inmediato a las autoridades, lo que permitió que una dotación del Cuartel Central de Bomberos llegara en pocos minutos al lugar.

Según pudo saber La Opinión Austral, al arribar, los efectivos constataron que el siniestro había sido protagonizado por un Fiat Adventure y un Citroën Berlingo, ambos con visibles daños en su carrocería. La Berlingo presentaba un fuerte golpe en el lateral derecho, mientras que la camioneta evidenciaba destrucción en la parte frontal, lo que da cuenta de la violencia del impacto.

Como primera medida de seguridad, los bomberos procedieron a desconectar las baterías de los dos rodados para evitar riesgos de incendio o descargas eléctricas, una tarea clave en este tipo de intervenciones. Al mismo tiempo, se informó que una mujer había sido trasladada al Hospital Regional de Río Gallegos antes de la llegada de los rescatistas. El traslado fue realizado de manera preventiva, en cumplimiento de los protocolos médicos que buscan descartar lesiones internas tras un choque de esta magnitud.

La mecánica exacta del accidente aún no pudo ser determinada. No se descarta que alguno de los conductores no haya respetado las prioridades de paso o que la visibilidad reducida de la noche haya influido en el desenlace. Personal de la Comisaría Segunda se hizo presente en el lugar para coordinar el tránsito, recabar datos de los conductores y elaborar las actuaciones correspondientes.