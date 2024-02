Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Se trata de María Elsa Contrera Navarro, la vecina de Río Grande vista por última vez en Punta María (a 35 kilómetros de la ciudad fueguina) el domingo 12 de febrero por la tarde mientras realizaba labores de pesca junto a su esposo, Manuel Oyarzo, de 70 años. El hombre denunció la desaparición e inició un amplio operativo con personal de Prefectura, Defensa Civil, Bomberos y municipio.

Sin embargo, la hija de la mujer de 69 años rompió el silencio y puso en duda la versión de la pareja de la mujer sobre lo acontecido aquel día. Melisa reveló que se enteró de la desaparición de su madre el lunes a las 2 de mañana luego de que la pareja de su madre se acercó hasta su domicilio, y éste le dijo que “se fueron a marisquear el domingo a las 2 de la tarde“, para a posterior “perderla de vista a las 17 en Punta María”.

“Me dijo que se adentró hacia el mar, pero que todavía estaba baja la marea a las 5 de la tarde y ella quedó más a la orilla. Pero que volteó hacia atrás a mirarla y ya no estaba. Hizo la denuncia, pidió ayuda para la búsqueda, pero no encontraron nada”, explicó en diálogo con Aire Libre FM 96.3.

Según afirmó la hija, le llamó la atención que el hombre le haya avisado a las 2 de la mañana, cuando la desaparición se produjo alrededor de las 5 de la tarde, y que las sospechas aumentaron al asegurar que “nadie se comunicó” durante ese rango horario.

“Cuando se acercó hasta mi domicilio me dijo que lo tuvieron preso dos horas, le secuestraron el auto, y que no tenía como comunicarse. Pero pregunté en la Comisaría Segunda y me dijeron que nunca estuvo preso, ni nunca le secuestraron el auto. Pregunté por las pertenencias de mi mamá (celular, cartera), y me contestaron que las tenía él y las dejó en la comisaría”, expresó.

Además, Melisa aseguró que “todo es muy dudoso” junto al agravante de que “ellos tenían una relación sumamente conflictiva, con un montón de problemas, y el día antes a su desaparición habían terminado porque mi mamá lo quería dejar”.

“Le aconsejé que hiciera una prohibición de acercamiento porque tenía mucha violencia, tanto física como psicológica. Me parece raro que mi mamá se haya adentrado en el mar porque le tiene pánico al agua, no sabe nadar y es muy temerosa. Las veces que fue siempre la acompañaba mi sobrina, en esta oportunidad solo fueron los dos, y según él se metieron a mariscar hacia adentro. Me parece todo raro y no pudo haber desaparecido”, remarcó.

Por último, la hija de la mujer desaparecida detalló que se presentó en Punta María para obtener novedades, o comenzar la búsqueda por sus propios medios, pero que “no hay absolutamente rastros de nada, ni siquiera hay testigos de que la hayan visto a mi mamá en Punta María, tampoco hay testigos de que hayan visto a una persona con esa ropa”.