Una mujer fue asesinada a tiros en su casa de San Martín y detienen a su hijo, que quiso suicidarse

Una mujer de 64 años fue asesinada de al menos dos disparos en la cabeza y por el crimen detuvieron a su hijo, quien intentó suicidarse, en la vivienda que ambos compartían en el partido bonaerense de San Martín, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho ocurrió anoche, pasadas las 21.30, en una casa ubicada en la calle Villegas al 2600, en el barrio San Andrés de dicho partido del noroeste del Gran Buenos Aires, donde la víctima, identificada como Miriam Leonor Sosa (64), convivía con el ahora acusado, Víctor Manuel Sosa (27).

Según detallaron las fuentes, madre e hijo mantuvieron una discusión, en medio de la cual, la mujer recibió al menos dos disparos en la parte posterior de la cabeza que le provocaron la muerte en el lugar.

Tras el crimen, el hijo llamó al servicio de emergencias médicas y dio aviso de lo ocurrido.

A su vez, el joven tomó un cuchillo de la cocina e intentó suicidarse, pero como aparentemente no se animó, ingirió medicamentos, por lo que tras ser detenido fue trasladado a un hospital donde le realizaron un lavado de estómago, detallaron los voceros.

Mientras que en la escena del crimen, los peritos policiales secuestraron un revólver marca Pasper calibre .22 y el cuchillo de cocina utilizado por el joven.

"El joven explicó que discutió con la mamá y la mató. Todos los vecinos hablan bien de ambos, no escuchaban peleas ni nada, eran muy pegados. Los conocían de toda la vida", expresó a Télam un investigador.

Por su parte, la fiscal de la causa, Gabriela Disnan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de San Martín, ordenó una serie de peritajes e inició actuaciones por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", que prevé una pena de prisión perpetua.

La fiscal solicitó un informe psiquiátrico para establecer si el acusado está en condiciones de ser indagado por el homicidio de su madre.

En tanto, no surgen denuncias previas de violencia de género, añadieron las fuentes.

Se trata del tercer matricidio cometido en los últimos cuatro días, luego de que el pasado sábado Vilma Susana Del Médico, de 60 años, fue hallada muerta a puñaladas en su vivienda de Villa Constitución, en Santa Fe, y por cuyo crimen fue detenido su hijo, de 35 años.

En tanto, el domingo Marta Magallán fue asesinada en Villa Mercedes por su hijo, a quien se lo acusó de haberle causado la muerte mediante violencia física y compresión en el cuello.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463). (Télam)