Una mujer fue detenida acusada de matar con un arma blanca a su pareja en Córdoba

Una mujer de 29 años fue detenida en la localidad cordobesa de San Agustín, en el departamento de Calamuchita, acusada de haber asesinado a puñaladas a su novio, de 24 años, aparentemente porque éste quería finalizar la relación, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en las últimas horas en una vivienda de esa localidad cordobesa, y la víctima fatal fue identificada como Alexis Marín (24), cuyo cadáver presentaba una herida de arma blanca en la zona de la espalda que, se presume, fue la lesión que derivó en su muerte.

Tras una serie de declaraciones, el fiscal del segundo turno de Río Tercero, Alejandro Carballo, dispuso la detención de la novia de Marín, a quien sindican como la autora del crimen.

Pablo, un primo de Marín, dijo a Canal 12 que estaba durmiendo cuando lo llamaron para avisarle que habían apuñalado a su familiar suyo, por lo que decidió dirigirse a la casa de Alexis para ver qué ocurría.

Según su testimonio, llegó al domicilio con intenciones de frenar el conflicto pero ya era tarde. "Me encontré que lo habían matado", declaró.

"Él estaba cansado, se quería ir y ella no quería que se fuera. Las cosas no iban", advirtió el primo sobre cómo era la relación entre la pareja.

Los investigadores aguardaban ahora el resultado de la autopsia al cadáver de Marín y, luego, el fiscal indagará a la detenida. (Télam)