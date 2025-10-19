Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El incidente se registró alrededor de las 17 horas, en pleno centro de la capital de Santa Cruz, cuando la conductora de la camioneta, una mujer mayor de edad, circulaba por la arteria principal y colisionó con una motocicleta que transportaba a dos jóvenes, un hombre y una mujer.

Según pudo saber La Opinión Austral, testigos del hecho relataron que el impacto generó preocupación inmediata entre los vecinos, quienes llamaron al servicio de emergencias. La ambulancia llegó en pocos minutos y trasladó a la joven motociclista al hospital para una evaluación médica preventiva, mientras que el conductor y la otra pasajera no sufrieron heridas de gravedad.

El rodado de menor porte tras el incidente. FOTO: PRIMICIAS

La Policía de la Provincia de Santa Cruz, a través del personal de la Comisaría Segunda y del Comando de Patrullas, intervino rápidamente, asegurando la zona y coordinando el operativo junto a inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal. Por razones de seguridad y para facilitar las pericias, el tránsito en la cuadra donde ocurrió el accidente permaneció cortado hasta la finalización de las inspecciones y el relevamiento de la escena.

Las causas exactas del accidente aún son materia de investigación. Autoridades de tránsito destacaron la importancia de la prudencia en las intersecciones, especialmente en horarios de alta circulación, y recordaron a los conductores respetar las normas de seguridad vial para prevenir siniestros de este tipo.