Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En horas de la tarde del miércoles, los vecinos del barrio San Benito, uno de los sectores en expansión de Río Gallegos, fueron sorprendidos por un incendio que se desató en una vivienda de chapas y madera. En cuestión de minutos, el fuego comenzó a propagarse con intensidad, generando preocupación entre los habitantes de la zona y una rápida movilización de las fuerzas de emergencia.

De inmediato, personal de la División Cuartel Central y del Cuartel 24 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz acudió al lugar, desplegando un operativo conjunto que permitió controlar las llamas antes de que alcanzaran viviendas cercanas. La tarea de los bomberos fue intensa, ya que las condiciones del viento y la estructura liviana de la vivienda favorecían la expansión del fuego. Sin embargo, la respuesta fue efectiva y, tras varios minutos de trabajo sostenido, las llamas fueron extinguidas por completo.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que la causa del incendio fue accidental. Las pericias determinaron que el siniestro se originó por un desperfecto eléctrico en un prolongador, lo que desató las llamas que rápidamente consumieron buena parte de la estructura.

Agentes en el ingreso al domicilio afectado. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Afortunadamente, no había personas en el interior al momento del inicio del fuego, por lo que no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Además de los bomberos, participaron del operativo efectivos de la Comisaría Séptima, el Comando de Patrullas y personal de Tránsito Municipal, quienes trabajaron en el ordenamiento del tránsito y la seguridad perimetral para facilitar el accionar de los equipos de emergencia.