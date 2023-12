"Valen, dejá de hacerte cuidar por la policía": el mensaje que dejaron tras asesinar al colectivero

Los autores del crimen del chofer asesinado de siete disparos a bordo del colectivo que manejaba en la ciudad de Rosario dejaron una nota que decía: “Valen, dejá de hacerte cuidar por la policía”, por lo que los investigadores creen que se trató de un ataque mafioso entre bandas de narcotraficantes, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

Por su parte, la familia del chofer Luis César Roldán (43), dijo hoy que el hombre “fue ejecutado sin motivo”, desmintió que el haya estado vinculado con grupos narcos y pidió justicia por el hombre.

"Valen, dejá de hacerte cuidar por la policía, gato. Atentamente Los Personajes", decía la nota dejada por los atacantes arriba de la unidad 1219 de la línea 116, donde Roldán fue ejecutado de al menos siete disparos.

El fiscal Ademar Bianchini y los investigadores de la Unidad de Homicidios Dolosos de la Segunda Circunscripción de Rosario evalúan por estas horas si el crimen fue un mensaje mafioso entre bandas de narcotraficantes.

El chofer Roldán fue asesinado ayer sábado a las 16 cuando frenó su interno en la esquina semaforizada de la avenida Eva Perón y Cullen, frente al Hotel Viejo Belgranito, del barrio Belgrano.

En ese momento aparecieron al menos tres jóvenes, uno de ellos muy exaltado, vestido con ropa del club Newell's Old Boys, que, a los gritos, le pidieron subir al colectivo

El colectivero no les abrió la puerta, por lo que uno de ellos extrajo un arma de fuego y comenzó a dispararle al menos siete veces a través del parabrisas delantero, en forma oblicua.

Roldán recibió varios disparos, de los cuales uno impactó en la nuca y otros dos en su espalda, cuando la víctima intentó refugiarse y correr hacia el fondo de la unidad que conducía.

Según reportó un oficial del operativo que se desarrolló en el lugar del ataque al fiscal en turno de la Unidad de Homicidios, los agresores dejaron la nota en el interior del vehículo.

Los investigadores buscan desentrañar la trama oculta detrás de este mensaje, que en principio guarda relación con el modus operandi del crimen del músico callejero Lorenzo “Jimi” Altamirano, quien fue secuestrado en un semáforo de la zona oeste y asesinado a balazos frente al estadio de Newell's Old Boys, el 1º de febrero último.

Los investigadores hallaron en el cuerpo del joven de 21 un cartel con un mensaje para una banda narco rival: “Damián Escobar, Leandro Vinardi y Gerardo Gómez dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario”, decía.

Por su parte, la familia del chofer asesinado expresó hoy que "lo ejecutaron sin motivo”, y desmintieron “de manera rotunda cualquier dicho malicioso, o vinculación con hechos ilícitos”.

“Hasta el momento ninguna autoridad, de ningún estamento público – salvo el fiscal de turno Ademar Bianchini- se hizo presente con la familia", indicaron en un mensaje a la prensa.

"Nuestra única intención es apelar a la opinión pública y a la sensibilidad social de que Cesar es una víctima. A partir de aquí, cómo familia, nuestro trabajo será dejar en alto el buen nombre y honor de César Roldán, y exigir a las autoridades Justicia", concluye el comunicado de la familia de Roldán.

En tanto, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizaron un paro por al menos 24 horas a raíz del asesinato.

Sergio Copello, secretario general del gremio, comentó a la prensa que mantuvo conversaciones informales con funcionarios del municipio y de la provincia a raíz del asesinato del trabajador y que por tal motivo se decidió la huelga total del transporte de pasajeros de Rosario al menos hasta esta tarde, cuando se decida cómo continuará el paro.

A su vez, compañeros de Roldán se concentraron frente a uno de los galpones que la empresa Movi posee en la avenida Provincias Unidas y Rueda, en la zona sudoeste rosarina, en señal de protesta por el crimen de Roldán y a la espera de seguridad.

“Desde el Consejo Directivo Nacional de la Unión de Tranviarios Automotor queremos expresar nuestro dolor y repudio por el gravísimo episodio de violencia en el que perdió la vida nuestro compañero Luis César Roldán, conductor de la línea 116 del transporte de pasajeros de Rosario”, señalaron en un comunicado.

“"Pedimos a las autoridades que investiguen y a la justicia que actúe urgente", enfatizaron los dirigentes del gremio.

Y, advirtieron: "Nuestra sociedad necesita vivir en paz con pan y trabajo. Decimos basta a la inseguridad y al miedo".

(Télam)