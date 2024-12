Vecina de Río Gallegos denuncia que su expareja le robó el auto: “Me dicen que no lo puedo recuperar porque estamos casados” El hombre vive con otra mujer desde hace años pero le usa el auto que compró la ex para poder ir a trabajar. Debe 28 boletas de la Patente que no están a su nombre. La denunciante reclama Justicia y cuestionó a la Policía porque no le da ninguna solución.

Por La Opinión Austral | 27 de diciembre 2024 · 16:32 hs.