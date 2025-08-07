La madrugada del jueves sorprendió con una amarga noticia al equipo del gimnasio Health Fitness, ubicado en el corazón del Centro Asturiano de Río Gallegos. En un nuevo hecho de inseguridad que golpea a la capital santacruceña, delincuentes irrumpieron en las instalaciones del gimnasio y sustrajeron una computadora y un televisor, elementos fundamentales para el funcionamiento cotidiano del espacio.

El dueño solicitó que quienes vivan cerca o transiten la zona y puedan haber captado imágenes de los hechos, las acerquen para colaborar con la investigación

Lo ocurrido no tardó en hacerse público. El propio propietario del gimnasio decidió compartir su indignación en redes sociales, visiblemente afectado por lo sucedido. “Más allá de lo material que se recupera, es la impotencia que entren como si nada y se lleven cosas que cuesta tanto tener”, escribió, reflejando un sentir que trasciende lo económico y que muchos vecinos de Río Gallegos comparten: la sensación de desprotección.

El mensaje estuvo acompañado por un llamado a la solidaridad: el dueño solicitó que quienes vivan cerca o transiten la zona y puedan haber captado imágenes de los hechos, las acerquen para colaborar con la investigación. En su relato, también dio cuenta de que los responsables actuaron con el rostro cubierto y llegaron a manipular las cámaras de seguridad, lo que sugiere cierto grado de planificación en el delito.

A pesar del golpe, el gimnasio anunció que continuará con sus actividades con normalidad. “Seguimos trabajando para salir adelante como siempre”, aseguró su titular, en un gesto de firmeza y compromiso con los socios y la comunidad que lo acompaña día a día.

Sin embargo, lo que parecía ser un hecho aislado, pronto se convirtió en parte de una secuencia que inquieta. Según denunció un familiar del propietario del gimnasio, apenas 48 horas después del primer robo, se registró otro ingreso ilegal, esta vez en la zona de canchas del mismo predio del Centro Asturiano. Si bien no trascendieron mayores detalles sobre este segundo episodio, la cercanía temporal y geográfica entre ambos hechos despierta preocupación.