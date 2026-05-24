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Dos mujeres fueron captadas por las cámaras de seguridad de un local de ropa del centro de Río Gallegos luego de protagonizar un robo durante la tarde de este sábado.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:20 horas en el comercio “Madonna Santa”, ubicado sobre avenida Néstor Kirchner casi San Martín, una zona de gran movimiento comercial en la capital santacruceña.

Según se puede observar en las imágenes difundidas por el propio local a través de sus redes sociales, las dos mujeres ingresaron al negocio simulando ser clientas y comenzaron a recorrer el lugar mientras observaban distintas prendas. Ambas llevaban bolsas de gran tamaño.

En un momento una de ellas toma una cartera, luego se acerca a su acompañante para hablarle brevemente y finalmente vuelve hacia el sector donde estaba el accesorio, lo toma y ambas abandonan el comercio rápidamente.

“Hoy nos toca a nosotros, lamentamos que estas cosas sucedan y lo hacemos público para evitar que a otro comerciante también le pase. Nos ayudamos entre todos”, expresaron desde el comercio junto a la publicación del video.

En medio de la crisis económica que afecta a los locales comerciales, y tras el cierre de varios negocios en la ciudad, este tipo de hechos representa otro duro golpe para el sector.