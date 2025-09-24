Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un violento episodio tuvo lugar el miércoles por la mañana en un domicilio de la calle Almafuerte, en el barrio Del Carmen de Río Gallegos, cuando un joven golpeó reiteradamente con un palo a una mujer que se encontraba en el asfalto y contra un paredón.

El hecho fue registrado en un video difundido por ¿Qué pasa Santa Cruz?, donde se observa al agresor actuar de manera violenta mientras la mujer recibe asistencia de otra persona. Tras los golpes, ambos ingresaron a una vivienda.

Según informó La Opinión Austral, el agresor fue demorado tras los hechos. Mediante un comunicado, la División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz detalló que, el 23 de septiembre alrededor de las 21:15, personal de la Comisaría Sexta intervino en un hecho caratulado como “Amenazas Calificadas”, con actuación del Juzgado de Instrucción N°1.

El procedimiento se inició tras un aviso al Comando de Patrullas sobre una riña con armas blancas en la intersección de Almafuerte y San José Obrero. Al llegar, los efectivos dialogaron con un testigo que manifestó haber presenciado cómo un hombre golpeaba a una mujer frente a sus hijos menores. Al intentar intervenir, el agresor reaccionó violentamente y otro individuo apareció con un machete y un cuchillo de cocina, lanzando amenazas.

La víctima se retiró a su domicilio y, según constataron los efectivos a través de familiares, se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, la policía se dirigió a la residencia de los presuntos agresores. Uno de ellos salió al patio y profirió nuevas amenazas hacia el denunciante, negándose a salir de la vivienda. La situación quedó registrada para la investigación judicial.

En el marco de las actuaciones, la División Gabinete Criminalístico secuestró un cuchillo de cocina considerado de interés para la causa. Además, intervino la Comisaría de la Mujer y la Familia y la división Niñez, Adolescencia y Familia, dado que los menores estuvieron expuestos a la violencia y quedaron momentáneamente solos en la vía pública.

Las actuaciones continúan bajo investigación judicial, con recepción de trámite formal a la damnificada y examen médico forense en proceso.