Un nuevo hecho de inseguridad sacude a los vecinos de Río Gallegos. En las primeras horas del domingo, un delincuente solitario se apoderó de una motocicleta valuada en más de seis millones de pesos. Todo el episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y la víctima, desesperada, pidió colaboración a través de las redes sociales.

La inseguridad volvió a hacerse presente en la capital santacruceña. Durante la madrugada del domingo, un hombre robó una motocicleta Yamaha FZ 3.0 de color gris con llantas azules, que se encontraba estacionada en el patio de un edificio ubicado sobre la calle Urquiza al 872. El hecho ocurrió mientras la ciudad permanecía en calma, pero quedó completamente registrado por cámaras de vigilancia.

Según pudo saber La Opinión Austral, el delincuente actuó en solitario. En las imágenes se lo observa caminando con tranquilidad por la vereda antes de ingresar al edificio, y minutos más tarde, saliendo con el rodado. La secuencia fue clave para confirmar la mecánica del robo y aportar pruebas a la investigación policial.

La víctima, visiblemente afectada, decidió hacer pública la situación a través de las redes sociales. Con un mensaje directo y emotivo, pidió ayuda a la comunidad para recuperar su moto, valuada en unos seis millones de pesos:

“MOTO ROBADA 🚨 Me robaron esta Yamaha FZ 3.0 gris con llantas azules en Urquiza 872. Por favor, si alguien la ve o tiene algún dato, comuníquese conmigo urgente. Cualquier información ayuda. Compartí para ayudarme a encontrarla. Patente A192QMF.”

En el mismo posteo, el damnificado dejó su número de contacto: 2966 50-8807 y recibió rápidamente el apoyo de vecinos y motociclistas de la zona, quienes comenzaron a compartir la publicación para intentar dar con el vehículo.

Además, aportó videos de cámaras de seguridad de la zona en la que se ve al delincuente actuando en solitario, caminando por la vereda, antes de ingresar al edificio de la calle Urquiza y luego otro registro donde se lo ve llevándose el rodado.

El hecho fue denunciado formalmente en la Comisaría Segunda de Río Gallegos, donde la víctima también entregó las grabaciones de seguridad que registraron el accionar del ladrón. Desde la dependencia policial se dio intervención a la División de Investigaciones, que ya trabaja en el análisis de los videos y en la búsqueda del responsable.