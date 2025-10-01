Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un camionero de 67 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión dentro de una estación de servicio ubicada en calle Juan Bark, donde aseguró que una pareja lo golpeó y le robó dinero en efectivo.

El hombre ingresó al baño del autoservicio alrededor de las 23 horas del lunes 29 de septiembre cuando fue sorprendido por una mujer y posteriormente por su pareja. Según su relato, ambos lo atacaron físicamente y le habrían sustraído $90.000, para luego escapar en un Chrysler Neon negro.

El personal policial llegó al lugar tras el aviso de la encargada del local y constató que Rojas tenía lesiones en el rostro y la cabeza, por lo que fue trasladado al hospital. Poco después, agentes del Comando de Patrullas localizaron y demoraron al vehículo en la intersección de Manckilay y Valentina Alsina. Allí detuvieron a los sospechosos.

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo de la jueza Marcela Quintana, con intervención de la secretaria Estefanía Cañete. En el marco de la investigación se realizaron pericias en la estación de servicio y requisas a los acusados y al automóvil, aunque sin resultados positivos.

Más tarde, el propio damnificado declaró que no le habían sustraído pertenencias, lo que llevó a modificar el encuadre inicial de robo. Por disposición judicial, los dos acusados deberán recuperar la libertad una vez cumplidos los plazos legales, aunque con la obligación de fijar domicilio ante la sede judicial para continuar a disposición de la causa.