Un micro que trasladaba pasajeros volcó en el acceso sur de Caleta Olivia, en la zona de Circunvalación. Según las primeras informaciones, el siniestro ocurrió alrededor de las 4:50 de la mañana y dejó como saldo 30 personas heridas.

El colectivo, que circulaba en dirección a la salida sur, impactó contra un muro de cemento y terminó volcando. Ambulancias, bomberos y personal policial trabajaron en el lugar para asistir a los pasajeros, quienes fueron derivados al hospital local con diferentes lesiones.

Las primeras hipótesis señalan que el conductor podría haberse quedado dormido, aunque no se descartan otras causas como la falta de iluminación en el sector, lo que habría dificultado la visibilidad en el momento del accidente.

TAQSA Marga activó protocolos y aseguró que no hubo heridos graves

Desde la empresa TAQSA Marga informaron que, producto del accidente ocurrido en el acceso a Caleta Olivia con una de sus unidades que cubría el servicio entre Río Gallegos y Comodoro Rivadavia, “se activaron de manera inmediata todos los protocolos de seguridad y asistencia para garantizar la atención de las personas involucradas”.

En el comunicado también destacaron que “no se registraron heridos de gravedad” y que su equipo, junto al personal de emergencias, “brindó la asistencia necesaria en el lugar, priorizando en todo momento el cuidado y la contención de nuestros pasajeros y tripulación”.

Además, la empresa remarcó que “la ruta presentaba señalización insuficiente, lo que contribuyó al incidente”, dejando en evidencia las condiciones viales en la zona del siniestro.