Vuelven a amenazar a Pullaro con otra nota intimidatoria dejada en una oficina pública de Rosario

Una nueva amenaza escrita dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue hallada hoy en una oficina pública de la ciudad de Rosario, y se suma a otras tres reportadas el último fin de semana, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hallazgo de una nota escrita que habría sido dejada por debajo de la puerta de ingreso a la delegación local del Ministerio provincial de Desarrollo Social se produjo esta mañana, alrededor de las 8, por parte de una empleada del organismo, consignaron a Télam los voceros consultados

La sede de esa delegación se encuentra ubicada sobre la avenida 27 de Febrero al 2200, y Alvear, de la zona sur de Rosario, dijeron las fuentes, quienes no revelaron el contenido textual de la nota, aunque sí que se trata de nueva amenaza contra el gobernador Pullaro.

Esta vez, de acuerdo a algunas fuentes consultadas, el mensaje es contra la política de derribo de búnkeres de venta de drogas que se ejecuta desde la semana pasada en distintos barrios de la ciudad de Rosario, la más poblada de Santa Fe.

Tras el llamado al 911 realizado por las autoridades de la dependencia donde se dejó la nota, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se dirigió al el lugar y llevó adelante los peritajes correspondientes.

Luego de ello, la atención al público en esas oficinas es "normal", añadieron los informantes.

Entre el viernes y sábado últimos se reportaron otras tres amenazas dirigidas al gobernador santafesino en dos escuelas barriales públicas y en un centro de salud municipal situados en la zona oeste de Rosario.

En esos casos, fueron pintadas en las paredes, realizadas con un aerosol color rosa y con el mismo texto: "Pullaro narco, con los presos no se jode".

Al respecto, los investigadores no descartan que hayan sido las mismas personas quienes efectuaron las tres pintadas, aunque es materia de investigación y de pericias caligráficas, a las que ahora se sumará la nota escrita hallada esta mañana, añadieron los informantes.

Las pintadas y notas se inscriben en una serie de amenazas recibidas por Pullaro, quien desde que asumió su mandato el 10 de diciembre pasado encara con apoyo del Gobierno nacional políticas contra la narcocriminalidad organizada.

Debido a las intimidaciones, el propio Pullaro informó que su familia ya no vive en esa ciudad santafesina.

Las primeras acciones encaradas desde el gobierno contra delitos vinculados a la narcocriminalidad fue el traslado de presos de alto perfil alojados en cárceles provinciales y federales a pabellones más seguros para tenerlos controlados.

También durante la semana pasada se inició el derribo de búnkeres en distintos barrios y asentamientos de la periferia de Rosario que las bandas organizadas usan para la venta de drogas al menudeo, acción que continuará a lo largo de esta semana.

"En el marco de la nueva Ley de Microtráfico hoy serán derribados otros dos puestos de venta de drogas", señaló a Télam el secretario de seguridad pública, Omar Pereyra, a cargo de la coordinación de los trabajos que se realizaban esta mañana entre las calles Necochea e Ivanosky de la zona sur de Rosario.

