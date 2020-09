Estudiantes universitarios se suman al 'boom' del ajedrez online

Anualmente, desde las universidades de todo el país se organizan eventos provinciales, regionales y nacionales donde los alumnos cobran particular protagonismo.

Las disciplinas en las que participan permiten la distensión educativa y la interacción e integración con pares de universidades de todo el país.

Sin propuestas

Este año, la situación obligó a un compás de espera interminable.

En Río Gallegos, el grupo de profesores, atento a la inquietud y predisposición del alumnado, decidió organizar un torneo de ajedrez mediante la plataforma "lichess.org" que permanentemente programa torneos similares.

Torneo Amistad

Está destinado en forma exclusiva para alumnos regulares y graduados en los últimos dos años.

La invitación la hicieron extensiva a los alumnos regulares de la Unidad Académica Caleta Olivia (UACO), Unidad Académica San Julián (UASJ) y de la Unidad Académica Río Turbio (UART).

El evento es organizado por el área de Recreación y Deportes de la Unidad Académica Río Gallegos (UARG) y la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA).

Detalles

En declaraciones a La Opinión Austral, Leandro Fernández, árbitro regional de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), indicó: "Se jugará en sistema Suizo a dos partidas con un tiempo de 5 minutos más 2 de incremento", especificó.

Para ingresar al torneo los jugadores deben ingresar al sitio y completar varias planillas con los datos personales, "esto sirve para que los profesores a cargo, puedan verificarlos".

Inscripciones

La solicitud se envía al equipo de la UNPA-UARG, que enviará a los correos privados los enlaces para ingresar al torneo.

Los profesores que promueven este torneo son: Fernando Sánchez, la encargada de Bienestar Universitario UNPA- UARG, Cecilia Fretes y Luis Sierpe.

La participación será gratuita: "No se dispuso un límite de jugadores y es individual, no por equipos. Si bien cada jugador representa a una determinada Unidad, no se computa como equipo".

Juegos UNPA 2018: Ana Laura Muñoz, Leandro Fernández y Ricardo Bonil. Ahora, los retos serán virtuales.

Premios

La consulta en este punto fue si acaso hay premio para los ganadores: "Por tratarse de una prueba piloto, se entregarán certificados a los 3 primeros mencionando los lugares que ocupen. Al resto se le enviará un certificado online".

A repetir

Acotó que la idea es ver la recepción y participación en este torneo para luego evaluar la posibilidad de hacerlo extensivo a otras universidades.

Atentos al resultado, evaluarán la planificación de otras propuestas que pueden ser similares entre jugadores de la provincia para acercarlos a un deporte que en tiempo de pandemia se volvió un constante desafío para quienes saben jugar.

Fernández mantiene una vinculación de muchos años con las entidades universitarias. Acompaña en forma permanente cada iniciativa que tiene que ver con la disciplina de los tableros.

Son varios los jugadores destacados que compiten por la Universidad. Les permite medirse entre ellos e incluso mejorar su propio nivel