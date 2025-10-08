Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de Diputados de Santa Cruz designó este martes a Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), completando así los nueve integrantes previstos por la ley sancionada recientemente por impulso del Poder Ejecutivo.

El acto de asunción se realizó en el salón de acuerdos del TSJ, pese a un intento por evitar que se concretara allí. Finalmente, el vocal Daniel Mariani tomó juramento a los nuevos miembros del máximo tribunal, asegurando la formalidad legal del procedimiento.

El TSJ había expresado previamente, mediante un comunicado a la sociedad santacruceña, que la ampliación del tribunal respondía a una “decisión política del Poder Ejecutivo” y manifestó reparos institucionales sobre la forma en que se dispuso la modificación.

Acevedo: cumplimiento de la ley y obligaciones judiciales

En declaraciones a La Opinión Austral, el vocal Sergio Acevedo afirmó: “Hemos cumplido, hemos hecho acto de presencia para cumplir con la obligación de que exige que el juramento es un acto necesario para que un magistrado entre en funciones, y eso es lo que ha sucedido”.

Sobre la composición actual del TSJ, Acevedo destacó: “Yo creo que tiene que estar absolutamente apegado a la legislación vigente. Y la legislación vigente dice que el tribunal se integra con nueve miembros, está integrado con nueve miembros y debe funcionar a partir de esa situación legal”.

Primeros pasos y tareas en el TSJ

Acevedo relató que su primera semana de trabajo estuvo centrada en tareas administrativas y de superintendencia: “Todavía no hemos podido ver lo que más me interesa, que es los expedientes que están en trámite ante el tribunal para emitir mi voto y decidir la sentencia correspondiente. Hemos participado en un acuerdo con el doctor Mariani y el doctor González Nora, pero uno tiene que, en este lugar, ser fiel y cumplir estrictamente la legislación”.

El vocal agregó que su vinculación con otros miembros del tribunal ha sido limitada: “Solo una charla informal con la doctora Ludueña y con la doctora Mercau. Solo un saludo en particular como vecino de esta provincia”.

Mensaje a la sociedad santacruceña

Consultado sobre la semana laboral y sus próximas tareas, Acevedo respondió: “Nosotros, hoy, vamos a seguir trabajando”. Asimismo, dejó un mensaje dirigido a los vecinos de Santa Cruz: “Mire, yo puedo responder por mi juramento. Y mi juramento implica que debo ser un juez independiente e imparcial y debo rendir cuenta de mis actos”.