Luego de que el Partido UNIR de Diego Bavio fuera excluido de las elecciones provinciales, este miércoles se formalizó la denuncia judicial contra tres de sus miembros por uso de documentos públicos adulterados. La audiencia pública se realizó en Río Gallegos, donde se acusó a Diego Bavio, Virginia Bavio y Denis Litvak por la falsificación de firmas en actas de conformación del partido.

El caso, identificado como 146859/2025, incluye como pruebas videos en los que testigos niegan haber firmado las actas que avalan la presentación de la lista. En uno de los casos, un testigo presentó un certificado médico que confirma que padece demencia senil con principio de Alzheimer.

Julio Zarate, fiscal general del Ministerio Público Fiscal.

El juez Federal Claudio Vázquez ya había confirmado la exclusión del Partido UNIR por la demora en la presentación de documentación y por las irregularidades detectadas en la conformación de la lista. La formalización de la denuncia profundiza la investigación sobre el uso de documentos falsificados y fortalece las causas judiciales previas.

El Fiscal General Julio Zárate brindó detalles luego de la audiencia pública sobre la denuncia: “La formalización estuvo prevista para tres personas. El Presidente del Partido fue acusado por el uso en la presentación de esos documentos en la Secretaría Electoral y en el Libro de Actas, y los certificantes que es la señora Bavio y el señor Litvak fueron acusados específicamente por certificar firmas o insertar firmas como que no correspondían a la persona o no lo eran. Ese tipo de conducta fue descrita para uno y para otro en carácter distinto. Si bien restan medidas ahora de prueba por producirse, que son otras periciales caligráficas, cuando se terminen ahí pueden llegar a ampliarse o no alguna otra figura”.

El juez federal Claudio Vázquez leyendo la resolución de la audiencia.

Sobre la presentación de pruebas, Zárate señaló: “Lo que presentamos como evidencia, si bien es muy acotado el margen de esta audiencia, lo que hicimos fue mostrar los vídeos muy cortitos, la parte específica donde se acreditó que cada persona desconocía de que había suscrito ese documento. Y a eso le sumamos la negativa de las personas que lo hicieron por escrito y la audiencia”. En relación a los plazos de investigación, agregó: “Sí, nosotros pedimos 60 días más para completar la última pericia caligráfica y si es antes ya pasamos a la próxima etapa que es la de control de acusación, que es justamente la previa al juicio.”

Pericias caligráficas y próximos pasos

Las pericias caligráficas serán determinantes para establecer responsabilidades individuales. Según Zárate: “Una cosa es usar el documento y otra cosa es ser la persona. Pero bueno, la descripción es distinta en relación al rol o la participación que tuvo. Una cosa es llevar el documento y haberlo presentado en la Secretaría Electoral y otra cosa es ser la persona que, como Presidente del Partido, fue el que hizo la firma atribuida a esa otra persona.”

La fiscalía y la defensa cuentan con 60 días para presentar nuevas pruebas y material de investigación. En 10 días podrían iniciar las pericias caligráficas, mientras que el cierre de la investigación está previsto dentro del plazo total establecido.