Luego de que en la reunión paritaria que se realizó el 30 de septiembre, el Consejo Provincial de Educación informase que la paritaria salarial se adelantará para el 17 de noviembre, este domingo el congreso provincial de ADOSAC resolvió iniciar la semana sin medidas de fuerza.

El congreso, que se reunió en Gobernador Gregores, resolvió como primer punto la recomposición salarial urgente, solicitando una solución que garantice que el salario docente supere la línea de pobreza, incluyendo la continuidad de la cláusula gatillo.

También, se pronunciaron respecto a la devolución inmediata de los descuentos efectuados, la anulación de multas millonarias impuestas al sindicato y dejar sin efecto los acuerdos 328/25 y 329/25 que “atentan contra el régimen de licencia y los derechos laborales”.

“El futuro del conflicto está en manos del Gobierno Provincial”. CONGRESO DE ADOSAC

Vale señalar que en la reunión paritaria que se realizó la semana pasada, se confirmó la devolución de los descuentos antes del 10 de octubre. Sin embargo, en el caso de ADOSAC, esperaban una propuesta de recomposición inmediata.

Asimismo, puntualizaron en la defensa de la estabilidad laboral y la educación pública, respecto a lo cual denuncian el intento de cierre de secciones, unificación de salas y cierre de modalidades que posee el sistema educativo.

En el acta, subrayaron que “el futuro del conflicto está en manos del Gobierno Provincial” y advirtieron que si el Ejecutivo “no ofrece soluciones concretas y un pliego de reivindicaciones que aborde de manera seria y responsable el conjunto de nuestros reclamos salariales, laborales y edilicios, el próximo congreso definirá nuevas acciones en continuidad del plan de lucha“.