La diputada provincial de Unión por la Patria, Agostina Mora, expresó su preocupación por la situación financiera de Santa Cruz en el marco del tratamiento del Presupuesto 2026 en la Legislatura provincial. En declaraciones a Radio LU12 AM680, alertó que, a pesar de los anuncios, la realidad fiscal de la provincia refleja un escenario de colapso financiero, con un déficit que supera el 10% del total del presupuesto.

“El déficit es de 339 mil millones de pesos, cuando en 2024 tuvimos un superávit y un ingreso récord“, afirmó Mora en declaraciones a LU12 AM680. La legisladora criticó duramente las decisiones tomadas por el gobierno provincial en materia financiera, señalando que “se está solicitando autorización para endeudarse por 356 mil millones de pesos, mientras que la deuda heredada era de apenas un 3% del presupuesto, y hoy supera el 11%“.

El impacto del endeudamiento y la caída en recursos: Mora denuncia un escenario insostenible

Agustina Mora destacó que “el 98% del presupuesto proyectado para 2026 va destinado a gastos corrientes“, lo que evidencia una provincia que no invierte en infraestructura ni en salud, y que en cambio, se ha vuelto cada vez más dependiente de fondos nacionales.

La diputada puntualizó que “el ingreso de fondos de YPF y su destino aún generan incertidumbre“, y cuestionó si los recursos ingresados realmente se han utilizado de manera transparente.

La Legislatura tratará el Presupuesto 2026 la semana próxima. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

La obra pública y la dependencia del Estado

Respecto a la inversión en obra pública, Mora resaltó que “los $20 mil millones presupuestados para ese rubro son insuficientes y no reflejan las obras en marcha”. También señaló que “gran parte de la obra pública se realiza con fondos extrapresupuestarios de YPF“, y que “el Presupuesto no refleja los convenios ni los pagos pendientes”.

Sobre la dependencia económica de la Nación, la diputada indicó que “la provincia, que en 2023 dependía en un 40% de fondos nacionales, ahora proyecta una dependencia del 50%“, lo que evidencia una pérdida de autonomía y una situación de vulnerabilidad en la gestión financiera.

Preocupación por la situación social y municipal

Agostina Mora también alertó sobre la situación de los municipios, que enfrentan dificultades para pagar salarios y aguinaldos, y que han tenido que reducir gastos en obras y programas sociales. La diputada destacó que “el Estado provincial está ausente en la asistencia a los municipios“, y que esto podría generar un efecto dominó en la estabilidad social de la provincia.

“Ni siquiera sabemos cómo se va a pagar el aguinaldo en diciembre”, afirmó Mora, quien solicitó al gobierno provincial que implemente medidas de apoyo financiero a las municipalidades para evitar una crisis social aún mayor.

El llamado a la responsabilidad institucional

Finalmente, Mora criticó el tono del discurso oficial, que busca presentar el presupuesto como una “herramienta de responsabilidad y alerta institucional“. La diputada afirmó que esa declaración “es una forma de pedir responsabilidad sin asumir los errores y sin ofrecer soluciones concretas”. La legisladora también cuestionó la baja calificación crediticia de Santa Cruz y la falta de un plan claro para salir del escenario de crisis.

Mora advirtió que Santa Cruz atraviesa un momento crítico, con un escenario de colapso fiscal, fuerte endeudamiento y debilitamiento de los servicios públicos y las finanzas municipales. Por lo que la oposición pide mayor transparencia y medidas urgentes para evitar un escenario que agrave la calidad de vida de los habitantes de la provincia.