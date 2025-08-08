Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves se presentaron ante la Justicia Electoral los sectores que irán en un frente electoral de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. En ese marco, el peronismo, competirá bajo el nombre “Fuerza Santacruceña” e integrará al Partido Justicialista, Kolina y el Partido de la Victoria e Instrumento Electoral por la Unidad Popular.

En cuenta regresiva para lo que será la oficialización de candidatos del 17 de agosto, el presidente del consejo local del PJ, Alan Bjerring, habló con Radio LU12AM680 destacando que la oposición debe “recuperar la confianza de la gente”.

En declaraciones a LU12, Bjerring señaló que el proceso incluye “una rediscusión no sólo de nombres, sino también de cómo se definen las candidaturas”, dejando atrás “la tradición del dedo” para dar lugar a consensos. “Tenemos que poner candidatos creíbles, confiables y que estén al lado de la gente. Representantes con olor a rebaño, que vivan los problemas de la sociedad y no discutan cosas intrascendentes”, afirmó.

El dirigente reconoció que la tarea es compleja porque en juego hay tres bancas y, en el mejor de los casos, la fuerza ganadora podría obtener dos.

Asimismo, Bjerring advirtió que gran parte de la ciudadanía “está desconectada de la discusión política”, lo que se refleja en una participación electoral que ronda el 55% en el mejor de los escenarios. “La participación fortalece la democracia, y hoy la gente siente desconfianza. Tenemos que revertir eso”, subrayó.

Alan Bjerring, dirigente del Partido Justicialista de Río Gallegos.

En otro tramo de la entrevista, analizó que en Argentina “hay un modelo país que es el que propone Javier Milei y Claudio Vidal en la provincia, que son las dos caras de la misma moneda, y otra opción somos el peronismo. Debemos volver a recuperar la política al servicio de la gente, sin desconocer que todo aquello que hicimos mal lo tenemos que mejorar para para volver a estar a la altura de las circunstancias”.

“Para mí, Vidal es Milei. Le vota todo lo que necesita y, cuando no, se abstiene. Esa colectora que arman no es más que una alternativa para engañar a los que están disconformes con el oficialismo nacional”, arremetió el dirigente peronista contra el gobernador de Santa Cruz.

En tanto, el titular del PJ local consideró que la definición de candidaturas no debe pensarse sólo para 2025, sino como parte de una estrategia hacia 2027. “No podemos quedarnos en lo inmediato. Tenemos que proyectar un modelo de provincia que recupere salarios dignos y saque a Santa Cruz de la incertidumbre”, dijo a la “Decana de la Patagonia”.

Si bien no hay fecha para un “cónclave final” donde el peronismo defina candidaturas, Bjerring remarcó que “se trabaja y se habla permanentemente” y adelantó que “en los próximos días habrá avances”, confiando en que las negociaciones permitirán llegar al 17 de octubre “con el mayor orden posible”. “No todos quedarán conformes, pero sí la mayoría. Con eso vamos a salir a trabajar”, concluyó.

