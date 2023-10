Alicia Kirchner en el acto de la Lealtad Peronista: “No es historia, es la llama viva que tenemos que tomar permanentemente” La gobernadora de Santa Cruz junto al presidente de YPF, Pablo Gonzalez encabezaron el acto del 17 de Octubre en el Centro Salteño de Río Turbio. Allí, respaldaron al candidato presidencial Sergio Massa quien "lleva la misma bandera que Evita, Néstor y Cristina".

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner y el presidente de YPF, Pablo González, encabezaron este martes 17 de Octubre el acto por el Día de la Lealtad Peronista donde llamaron a “votar con la bandera argentina en el corazón”.

En homenaje a los hechos sucedidos un día como hoy del año 1945 -la gran movilización obrera y sindical que exigió la liberación del entonces coronel y secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón- se realizó una serie de actividades en la cuenca carbonífera con la presencia de funcionarios, adherentes y simpatizantes de UxP de la provincia.

A partir de las 19 horas, comenzó una marcha desde la Plaza Centenario hasta el Centro Salteño donde los dirigentes le hablaron a todos los peronistas.

En primer lugar, habló el presidente de YPF, pidió a los vecinos votar por Sergio Massa y distanció al peronismo de los otros candidatos.

“Ellos no llevan la bandera argentina en el corazón, ellos quieren gobernar para 20 km a la redonda del obelisco y para el resto del país, nada”, comenzó diciendo y recordó los conflictos que tuvo Río Turbio durante la gestión de Mauricio Macri: “Echaron a 1000 compañeros de la mina, mandaron a gendarmería para echarlos y fue esta compañera -en referencia a Alicia Kirchner- que logró torcerle el brazo.

FOTOS: JANINA RAMOS / LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego le habló a los votantes del Patricia Bullrich y Javier Milei: “les digo que van a volver por nosotros”. “En este día en que lo llevaron preso a Perón y que se la quieren llevar presa a nuestra compañera Cristina, por estar del lado de los humildes, les pido que voten con el corazón , que voten a Sergio Massa”, cerró.

A continuación, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner tomó la palabra y preguntó: “¿A quién vamos a votar? o votamos el plan de negocios especulador que lleva a dos candidatos que no quieren a nuestro pueblo o votamos a Sergio Massa que lleva las banderas que nosotros queremos, las banderas del peronismo, de la lealtad, la misma bandera que llevó Evita, Néstor y Cristina”, dijo visiblemente emocionada.

“Ese acto de la Lealtad, donde el pueblo se puso de pie y que lo replica cada año, no es historia es la llama viva que tenemos que tomar permanentemente. No me vengan a banalizar estos 40 años de democracia”, apuntó.

Además, durante su discurso Alicia recordó a Matías Mazú, el jefe de la bancada de diputados provinciales del Frente de Todos de Santa Cruz que murió en abril en un accidente carretero con su camioneta cuando se dirigía desde Río Turbio a Río Gallegos a quién refirió como un ejemplo de Lealtad y que “nos representa a todos”.

Alicia Kirchner conversó con La Opinión Austral durante el acto por el Día de la Lealtad Peronista

Por otra parte, también hizo referencia a la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019. “Nos hizo todas, en Caleta Olivia, tenía que terminar su proyecto de la planta de osmosis y no nos dieron ni un peso, ninguna ayuda. Por eso hay que recordar y tener memoria porque los pueblos que no tienen memoria no pueden construir su historia como corresponde”En este sentido apuntó que de salir electo Milei o Bullrich, “nos vamos a arrepentir toda la vida” y cuestionó “¿cómo pueden renegar de la educación, de la salud pública y de un Estado presente? ¿o lo van a arreglar con un voucher?.

Además, señaló que “Sergio asumió el Ministerio de Economía en una etapa difícil porque el Estado tiene que aguantar un acuerdo con el FMI del que nos habíamos alejado gracias a Néstor”, pero que defiende la bandera de los derechos y la libertad.

“No somos pocos en todo el país, pero en Santa Cruz tenemos la fuerza que da la defensa de los derechos. Tenemos una bandera que nos abraza de la libertad, no de los libertarios. Con memoria, verdad, trabajo, sueños. Con la bandera siempre en alto sigamos construyendo sueños”, cerró.