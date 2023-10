Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La gobernadora y futura senadora nacional a partir del 10 de diciembre, Alicia Kirchner, se refirió este domingo a las elecciones nacionales en las que resultó ganador Sergio Massa (Unión por la Patria), aunque deberá ir a una segunda vuelta con el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Presente en el búnker donde el intendente Pablo Grasso festejaba la reelección de su mandato, Alicia indicó que esperaban este resultado positivo. “Es algo que nosotros teníamos pensado que iba a pasar” pero “vieron cuando hay que hacer fuerza y fuerza porque por ahí algunos medios distorsionan las cosas”, dijo.

Asimismo, reconoció estar “muy contenta por el camino que se nos abre porque Massa ha mostrado ese compromiso y esa convicción que se necesita para transformar” y aseguró: “Lo conocemos, sabemos que trabaja y eso es lo importante porque algunos venden espejitos de colores y después, realmente cuando tienen que transformar la realidad, no saben para qué están conduciendo algo tan importante como lo es un país”.

En ese mismo tono, la aún gobernadora de la provincia señaló que se encontraba “feliz” porque “el triunfo de Massa es el triunfo de todos los argentinos” y agregó: “Es nuestro candidato, el candidato del peronismo, no tengan ninguna duda y la verdad que ha logrado mucho” y contó: “Cuando en la provincia tengo un problema, lo llamo a Massa y lo resuelve y eso es difícil encontrarlo en un funcionario, algunos se duermen, unos cuantos”.

Sobre si esperaba este resultado, Alicia reconoció que no esperaba tanta diferencia: “Yo esperaba que ganara pero fue una sorpresa los 6 puntos y les digo una cosa, no creo en las encuestas” “sabía que iba a ganar pero esta diferencia es extraordinaria”.

En cuanto a quién se convoca para el ballotage, la senadora electa indicó: “A todos los argentinos y argentinas, a trabajar colectivamente para transformar nuestra Argentina como corresponde” y añadió: “Nosotros hasta el 2015 teníamos un país creciendo, el gobierno del ingeniero (Mauricio) Macri nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional y de un endeudamiento no se sale de un día para el otro, y Massa tiene la fortaleza para hacerlo”.

Entre otras consideraciones, pidió: “Por favor, en nuestro querido país no inventemos dirigentes que no saben de gestión, no saben de amor al país, de amor a la gente, de respecto a los derechos”. Y sobre la elección en Río Gallegos, a lo que respondió: “Creo que era cantado que Pablo (Grasso) iba a ganar y muy contenta de que esto se haya podido ratificar”.

Sobre su futura gestión como senadora, Alicia dijo que obviamente tiene proyectos pensados, pero admitió que aún tiene prioridades en el gobierno que entrega el 10 de diciembre. “Lo dije antes y lo digo ahora, voy a representar de la mejor manera a nuestra provincia, quiero lo mejor para los santacruceños y santacruceñas”, enfatizó.