El próximo jueves a las 08:00 en la sede del Ministerio de Trabajo de Santa Cruz retomará el debate la paritaria docente entre el Consejo Provincial de Educación y los gremios ADOSAC y AMET.

En la antesala, ADOSAC se prepara para el congreso provincial de este lunes. No descartan realizar nuevas medidas de fuerza en reclamo de un pronto recupero salarial, entre otras demandas.

AMET

Gustavo Basiglio, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) dialogó con la La Opinión Austral y destacó el compromiso del Poder Ejecutivo de Santa Cruz de resguardar la estabilidad laboral docente para el próximo año.

Confirmó que, pese a la aclaración del Ejecutivo de que la “situación de la provincia en materia económica está complicada”, se logró una “conclusión importante” que asegura que, por “palabra y compromiso del gobernador”, “no se va a tocar ningún trabajador” y “no se va a quedar nadie sin trabajo”.

Aseguró que por solicitud de AMET, el Ejecutivo se comprometió a expresar en acta que “en el 2026 se garantizan los puestos de trabajo para todos los docentes”, lo que el gremio considera un “arranque de negociación 2026 positivo” y un primer punto para negociar con una menor conflictividad.

Gustavo Basiglio, secretario general de AMET. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El punto central de la discusión se originó en la caída del índice de natalidad en la población desde 2015 que impacta directamente en la matrícula del nivel inicial y por ende en la necesidad de cargos.

Basiglio explicó que esta baja en la cantidad de alumnos frena la titularización, ya que el resguardo de puestos no permite titularizar, pues la figura de resguardo requiere que el docente no esté activo. Aunque en las escuelas técnicas serán las últimas en sentir la baja de la matrícula, el sindicato exige que se sostenga al personal en las escuelas con “poca matrícula” y que la garantía de no reducción de personal se extienda a “todos los niveles” (inicial, primario, secundaria, secundaria técnica y centros de formación), ya que hay familias que viven de la educación.

El contexto de la provincia agrava la situación, pues la Junta de Clasificación registra 12.000 expedientes, duplicando los 4.000 o 5.000 anteriores, lo que evidencia la “falta de trabajo en Santa Cruz” y la dificultad de reinsertarse en el mundo laboral mientras la minería y otras empresas están frenadas.

La próxima reunión de paritaria se llevará a cabo el jueves a las 8 de la mañana en el Ministerio de Trabajo, AMET desarrollará sus asambleas la propuesta de sostener los puestos de trabajo. Aunque aún no hay una propuesta salarial concreta, Basiglio adelantó que la demanda mínima que surgirá de las asambleas (a partir del lunes y martes) será la continuidad de la cláusula gatillo, una herramienta que garantiza “no perder tanto frente a la inflación”, y la equiparación del salario del docente ingresante al equivalente de la canasta básica total de la Patagonia.

Los docentes piden paritarias. FOTOS: LEANDRO FRANCOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, solicitarán el pago del título en el segundo cargo y su equivalente en otras cátedras, bajo el principio de “igual trabajo, igual remuneración”. Basiglio sostuvo que el sindicato buscará dar tranquilidad a sus afiliados y, de lo contrario, las asambleas podrían tomar decisiones que impliquen medidas de fuerza.

Finalmente, destacó importantes logros sindicales concretos. Se logró generar 38 puestos de trabajo en la figura del pañolero para las escuelas técnicas, enfocado en el cuidado de las herramientas. También se definió la carga horaria, comisiones y subfunciones de las 18 horas de los asesores de gabinete de informática y asesores de laboratorio, y se consiguió que los que aún faltaban, comiencen a cobrar el ítem de seguridad en los talleres a partir del 1° de enero.