Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Asociación Magisterio de Enseñanza Técnica de Santa Cruz (AMET) movilizó junto a entidades gremiales y sociales en Caleta Olivia en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

El gremio explicó que “AMET manifiesta su firme oposición al proyecto de ley de reforma laboral, entendiendo que vulnera derechos adquiridos de los trabajadores de la educación”.

Además, el gremio demandó la “recuperación de fondos educativos, exigiendo la restitución inmediata de los fondos destinados al financiamiento del Sistema Educativo Nacional que fueron recortados por el Presupuesto Nacional al ser derogados distintos instrumentos legales que protegían a la educación pública”.

Otras de las reclamos fue la “defensa del Fondo de la Educación Técnica Profesional. Denunciamos la desaparición del fondo específico para la Educación Técnico Profesional (artículo 52 de la Ley 26.058). Este recurso, establecido en la norma que nos ampara, es vital para el sostenimiento de nuestros talleres, insumos y la formación de los futuros profesionales técnicos del país”, se expresó desde el gremio conducido por Gustavo Basiglio.

“Desde AMET ratificamos nuestro compromiso inquebrantable con la educación pública y técnica, y convocamos a todos los docentes a sumarse a esta jornada de lucha en defensa de nuestra dignidad laboral y el futuro de nuestras instituciones”, concluyó.