En el marco del prolongado conflicto docente en la provincia de Santa Cruz, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Gustavo Basiglio, valoró como “positiva” la reunión paritaria mantenida el jueves con el Gobierno provincial -de la que también participó el gremio mayoritario de maestros, ADOSAC– aunque remarcó que aún persisten deudas estructurales en materia salarial y edilicia.

“La paritaria vino a traer un paño de tranquilidad, pero tenemos que seguir trabajando para que nuestros compañeros estén en las mejores condiciones y las escuelas funcionen como corresponde”, sostuvo el dirigente sindical en diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, luego de una semana en la que no hubo medidas de fuerza por parte de ninguno de los dos gremios docentes, luego de varias semanas consecutivas sin un normal dictado de clases en las escuelas públicas.

Basiglio destacó que la convocatoria al encuentro fue producto del insistente pedido de los gremios docentes y resaltó la importancia de que el Ejecutivo provincial haya dado lugar a la reapertura del diálogo. “Lo más importante es que se habilitó una mesa de discusión salarial y se conformaron comisiones de trabajo sobre distintos aspectos de la carrera docente”, explicó.

Entre los compromisos alcanzados, se acordó avanzar en la aplicación del ítem de seguridad para los instructores de talleres, así como en la creación de comisiones vinculadas a la carrera docente y a un nuevo proceso de titularización de horas cátedra, un reclamo que AMET viene sosteniendo desde hace meses.

Ezequiel Verbes, ministro de Trabajo, e Iris Rasgido, presidenta de la cartera educativa, junto a los paritarios de ADOSAC y AMET, en reunión del jueves.

Otro de los puntos centrales fue el pedido de devolución de los días descontados por paro, una medida que, según Basiglio, “fue tomada de manera positiva por el Ejecutivo” y que podría significar un alivio económico para los trabajadores de la educación. Cabe señalar además que el Ejecutivo ha informado que devolverá los días descontados a los maestros que han realizado paro.

Así lo informó el jueves por la noche el Gobierno. Según lo explicó el ministro de Trabajo Ezequiel Verbes, uno de los reclamos de AMET y ADOSAC “tuvo que ver con la devolución de los descuentos por día de paro, que desde el Poder Ejecutivo y el Consejo Ejecutivo, se contestó se van a devolver”, que por cuestiones de liquidación se daría cerca del 10 del próximo mes.

En tanto, de cara al futuro, el secretario general de AMET planteó la necesidad de adelantar la discusión salarial. “No podemos esperar hasta diciembre para hablar de números concretos. Lo ideal sería comenzar en noviembre, entre el 15 y el 20, para llegar con certezas al cierre del año”, expresó.

Pese a que el Gobierno provincial dio señales de flexibilidad en voz del ministro Pedro Luxen, desde los gremios sostienen que el salario docente sigue siendo insuficiente. “El dinero no alcanza y lo sabemos todos. Lo que nos da un poco de tranquilidad es que se abrió la puerta de la discusión, pero ahora necesitamos sostenerla”, señaló Basiglio.

Iris Rasgido, presidenta del Consejo Provincial de Educación, junto a Gustavo Basiglio, secretario general de AMET.

El dirigente también se refirió a la situación general de la educación en la provincia. “Lamentablemente, los anuncios que se pronuncian desde Nación no caen en agrado en nuestra provincia. Esto nos hace difícil la convivencia, pero no podemos dejar de insistir en capacitaciones permanentes y mejoras para nuestros alumnos y docentes”, afirmó.

Para Basiglio, lo que se abre ahora es una etapa de negociación permanente, donde cada encuentro con el Ejecutivo deberá traducirse en avances concretos. “Tenemos que llevar a la mesa de discusión propuestas que mejoren la carrera docente y la calidad educativa en Santa Cruz. No nos podemos quedar tranquilos con lo alcanzado, hay que seguir solicitando lo que haga falta”, remarcó.

Finalmente, el titular de AMET destacó que, aunque el balance de la reunión fue positivo, el conflicto no está cerrado. “Hay que mirar las cosas de manera positiva, pero también realista: todavía estamos lejos de resolver de fondo los problemas de salarios y condiciones de trabajo. Lo importante es que el camino del diálogo se abrió y esperamos que no se cierre”, concluyó.

La próxima paritaria aún no tiene fecha confirmada, pero desde los gremios anticipan que insistirán, como primera medida, en nuevos aumentos salariales, además de otros reclamos.

