La candidata a intendenta del lema “Por Santa Cruz“, Ana Lamas, pasó por LU12 AM680 y contó su proyecto en caso de ser electa, al tiempo que se refirió a cómo observa a la gestión actual. Por el sector “Construyendo Río Gallegos“, dentro del espacio del partido SER. Durante la entrevista, destacó particularmente la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en la ciudad.

Sobre la determinación de postularse, respondió que viene de la agrupación “Unión y Compromiso“, que acompañó a Claudio Vidal en la campaña para gobernador. “En conjunto con ellos salió la propuesta de ocupar un lugar dentro de la candidatura; yo estaba como primera concejala en un principio y como intendente estaba Ariel Díaz, pero en las reuniones se recordó a Ángela Sureda, que en 1983 fue candidata intendenta y se propuso por qué no volver a resurgir la imagen femenina dentro de la política“.

Lamas indicó que ya sabían que por la izquierda estaba Natalia Gutiérrez y “no hubo ninguna propuesta más femenina, con lo cual avanzamos con más fuerza todavía” y agregó: “Me gusta el hecho de poder incluir a la mujer en todos los aspectos, no sólo en política, en todos los aspectos; creo que la mujer se ganó un lugar“. Al preguntarle si se reconoce como feminista, respondió: “No, me encuadro dentro de la mujer laburadora, la que quiere trabajar, la que quiere acompañar al que trabaja y yo coincido con el gobernador electo, esto se hace trabajando, no hay otra manera”.

Sostuvo además que uno de los grandes problemas en la ciudad es la falta de oportunidades para la juventud. “Vas a solicitar un puesto de trabajo y te dicen: ‘¿Qué experiencia tenés?’, ¿qué experiencia puede tener un chico que recién sale del secundario o que no tiene la posibilidad de hacer una carrera, que no tiene los medios, que necesita trabajar porque son una familia numerosa?”, se preguntó.

Sobre lo que más notó en los últimos años en Río Gallegos, respondió: “Tengo 50 años y dentro de todo lo que fue mi adolescencia, mi juventud y ahora en la etapa que me toca estar, hubo un avance tremendo en Gallegos, pero se nota que hay mucho abandono a la vez; hay falta de interés en contener al adolescente, no hay contención para el adolescente, el adolescente está mucho en la calle, al vicio, sin hacer nada productivo, no hay herramientas tampoco para hacer nada en los gimnasios y los particulares son carísimos”.

En ese mismo orden, reiteró que los jóvenes “hoy se encuentran en una vía de la nada misma, que no saben para dónde ir y el que tiene la posibilidad de estudiar, se va, no se queda en Gallegos; no hay nada, no vuelven porque no tenemos fuentes de trabajo, no hay posibilidad de trabajo y las que hay, en negro, son explotados, no, hay no hay herramientas para que el adolescente pelee, intente estudiar algo; Río Gallegos está dormida“, dijo.

A su vez, remarcó que -por un lado- tenemos una ciudad rica en un montón de recursos, pero “pobre en voluntades“. Y aclaró que cuando habló de algunos avances, “no era tecnología, en accesos, sino que por ahí tenemos más comercios, más variedad, un abanico más abierto en lugares para comer“, pero “no se dan las herramientas en esos espacios para que la gente se pueda volcar y desarrollar la actividad que quiera“.

En cuanto a sus propuestas, manifestó que principalmente son en tema educación y capacitación. “Ante todo sin educación; no podemos hacer nada sin educación y sin capacitación” y agregó: “Tenemos dos escuelas técnicas en Río Gallegos que los chicos no tienen lugares para hacer pasantías, que también sirvan para después poderlos becar, para que esos chicos puedan tener una salida laboral como se hacía antes“.

“Antes vos estudiabas en una escuela, te daban una pasantía en un ministerio y si quedabas, te daban una beca para que vos puedas seguir ejerciendo la actividad” y resaltó: “Hoy en una escuela técnica tienen un solo motor, donde arman y desarman siempre el mismo motor; vos lo sacas ese chico de ese motor y no sabe hacer otra cosa porque no tiene las herramientas”.

Ana Lamas es empleada del área de salud de la provincia y respecto a este tema, indicó que está en el Centro N° 1, “la gente se acerca y por suerte hay muchas veces que se les puede solucionar el problema y muchas que no porque no tenemos los insumos“, dijo y afirmó que “no tenemos médicos en el hospital y lamentablemente se están abriendo áreas donde no están los profesionales que se requieren para trabajar; espero que ahora con el nuevo resonador que se habilitó se pueda traer más profesionales médicos“.

En el centro de salud uno “se trabaja con muchísimo compromiso con el vecino que sobrepasa el límite de trabajo, porque ellas (las trabajadoras) trabajan de lunes a lunes, no hay sábado, no hay domingo y por ahí sacan de sus hogares para poder brindarle al vecino la medicación” y subrayó que “se ha logrado también que las adolescentes de 14-15 años se acerquen al centro de salud a pedir sus anticonceptivos, eso es algo tan lindo”, mencionó

Finalmente, expresó: “Hay un montón de cosas que yo sé que se pueden cambiar, las herramientas están y no se están haciendo; en mi opinión personal, no es falta de herramientas o de recursos, los recursos están, es falta de voluntad de querer cambiar las cosas, de querer hacer bien”.