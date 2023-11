El Ejecutivo de Río Gallegos envió al Concejo Deliberante la la Tarifaria Municipal 2024, que incluye “la tasa vial que deben abonar los sujetos definidos en el Código Fiscal será una alícuota del 4% por cada litro o fracción de nafta expendida”.

El secretario de Hacienda del municipio de Río Gallegos, Diego Robles, visitó los estudios de La Opinión Radio, que se transmite por LU12 AM680 y en dúplex con Canal 9 de Santa Cruz y analizó el futuro económico de la ciudad tras la victoria electoral del líder de La Libertad Avanza, Javier Milei.

“La obra pública se termina. No tenemos plata. Las obras de municipios y provincias va a tener que ser hecha por iniciativa privada. Se van a tener que licitar las obras para que la haga el sector privado. Si no hay nadie que la quiera hacer, es que no tiene sentido esta obra”, había ratificado días atrás el presidente electo.

En ese contexto, el funcionario comunal explicó que “la tasa vial se creó hace 4 años en el Código Fiscal, que es donde se crea el hecho imponible. Pero había habido una decisión política, porque veníamos haciéndolo con recursos propios y nos e justificaba trasladarle eso a los vecinos, pero hoy ante el advenimiento de las nuevas políticas y las declaraciones del presidente electo sobre que, por ejemplo, las obras de pavimento quedarían inconclusas, la decisión del intendente (Pablo Grasso) fue la de implementar la tasa vial del 4% a las naftas en surtidor”.

El secretario de Hacienda del municipio de Río Gallegos, Diego Robles

Además, diferenció que no será para el gasoil sino que “este gravamen iría sobre la nafta súper de 95 octanos y de la premium de 98. No sobre el gasoil, que es el que usan las empresas de logística y el transporte, que es el que podría llegar a producir una sobrecarga en cualquier tipo de producto”, aclaró.

Al asumir su primer mandato, en diciembre de 2019, el intendente Pablo Grasso había incluido ese tributo en la tarifaria del siguiente año. Sin embargo, ante la negativa de estacioneros debió retrotraer la medida. “Decidí no aplicar la tasa vial, Río Gallegos necesita levantarse y lo vamos a hacer entre todos. También les pido a los que estuvieron en contra, defendiendo a 4 o 5 dueños de estaciones de servicios, que me acompañen a frenar las nuevas subas que surjan en los combustibles y alimentos, es ahí donde debe estar puesta la mirada, cuidando el bolsillo de nuestros queridos vecinos de la ciudad”, había anunciado en ese momento, a través de sus redes sociales.