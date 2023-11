Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Para el domingo 12 de noviembre están previstas las elecciones en el Partido Justicialista de Santa Cruz, internas que se realizarán solamente en tres localidades (Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado), ya que en el resto hay listas de unidad. De hecho, la diputada -mandato cumplido- Miriam Aguiar será la presidenta del consejo directivo provincial del PJ, ya que encabeza una lista única. Lo propio ocurrirá en el consejo local de Río Gallegos, donde se presenta el actual secretario de Gobierno del municipio, Alan Bjerring, un cercano al intendente Pablo Grasso.

Sin embargo, este viernes La Opinión Austral pudo conocer que el dirigente peronista Manuel Gómez hizo una presentación judicial por considerar que la convocatoria no fue realizada como corresponde. Según comentó el propio Gómez a este medio, el 2 de septiembre el consejo provincial del partido sacó una resolución convocando a elecciones para el 12 de noviembre y fijando un cronograma electoral. “Lo que nosotros impugnamos con nota dirigida al partido es que el consejo provincial no tiene atribuciones para fijar el cronograma electoral“, dijo y señaló que la nota enviada al PJ nunca fue contestada, así que pasado un tiempo prudencial apelaron ante el Juzgado Federal con competencia electoral del Dr. Claudio Vázquez.

El objetivo es “impugnar la resolución porque es ilegal y también haciendo una denuncia sobre las fechas, el tiempo del cronograma electoral, porque estaba totalmente superpuesto con la elección nacional, con la de autoridades como intendentes y concejales, entendiendo nosotros que era una forma de desmovilizar, evitar la participación de los afiliados, dado que todos estábamos ocupados como militantes o dirigentes intermedios en la elección, fundamentalmente en Río Gallegos“, expresó.

Seguidamente, advirtió que después que presentaron la primera nota ante el Consejo Provincial, la Junta Electoral sacó una resolución con el cronograma, pero “fue de manera interna porque no fue publicado en ningún lado” y “cuando comenzaron los reclamos desde el interior, designan un representante electoral en cada localidad de la provincia el 26 de septiembre, casi un mes después de transcurrido el cronograma electoral”. Entre otras consideraciones, sostuvo que el juez Vázquez envió la apelación a un fiscal federal que dijo que para Manuel Gómez esa resolución del Consejo Provincial del PJ “no me producía ningún perjuicio“, por lo que “no estoy habilitado a impugnar la elección“. Debido a eso, apelaron la resolución del juez que fue igual a la del fiscal. “Apelamos a una instancia superior que el juez Vázquez le pasa a la Dra. Yáñez, que es la que tiene que resolver”, expresó.