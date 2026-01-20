Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos (CCIARG), Leandro Fadul, se refirió al nuevo encuentro de la mesa de trabajo entre el sector comercial y pyme con el oficialismo provincial, cuyo objetivo es avanzar en una declaración de emergencia económica.

En diálogo con La Opinión Austral, Fadul destacó el resultado de la reunión y la predisposición de las autoridades. “La verdad es que fue una muy buena reunión en la que nos recibió la ministra de Producción, el diputado provincial Pedro Luxen y el funcionario Jorge Caminiti, en su carácter de asesor, y Paulo Lunzevich, secretario de Estado de Comercio e Industria”, señaló.

Leandro Fadul (CCIARG) y Cristina Aranda (FESC), participaron del encuentro.

En ese marco, remarcó que existe una apertura por parte del Ejecutivo provincial y del Poder Legislativo para atender el reclamo del sector. “Hay un entendimiento y una recepción por parte del Ejecutivo provincial y, en este caso, del diputado Luxen, respecto a nuestro reclamo y la necesidad de una ley de emergencia económica”, afirmó.

Asimismo, Fadul indicó que ya hubo avances concretos en el contenido de la iniciativa. “Pudimos ponernos de acuerdo en el contenido de esa ley de emergencia, de esa declaración de emergencia, y entraría en el orden del día de una sesión extraordinaria a desarrollarse entre esta semana y los primeros días de la semana que viene”, adelantó.

La ministra de la Producción, Nadia Ricci, una de las autoridades que encabezó la reunión.

Además, subrayó que el planteo del sector comercial y pyme encontró eco en distintos espacios políticos. “Cabe aclarar que también hemos recibido esa misma empatía con nuestro reclamo por parte del resto de los sectores de la política, de los distintos partidos, incluso los que no tienen representatividad en la Legislatura provincial, como La Libertad Avanza”, expresó.

En ese sentido, enumeró los encuentros mantenidos en las últimas semanas. “Nos reunimos con el diputado nacional Jairo Guzmán (LLA), con la diputada nacional Moira Lanesan (Unión por la Patria), con el diputado provincial Daniel Peralta (bloque unipersonal), hablamos con el diputado provincial Pedro Muñoz (ARI-CC) y nos reunimos con el diputado Eloy Echazú en representación del bloque Unión por la Patria”, detalló.

Hubo coincidencias en la necesidad de elaborar herramientas para el sector comercial y pyme.

Según explicó, existe un diagnóstico compartido sobre la situación del sector. “Todos advierten la situación crítica del sector comercial, industrial y pyme. Está surgiendo efecto la agenda de reuniones que venimos manteniendo y notamos cierto grado de madurez en la política, al estar todos los sectores de acuerdo en la gravedad de la situación”, sostuvo.

De acuerdo a lo que pudo saber La Opinión Austral, el encuentro se desarrolló en la sede del Ministerio de la Producción y contó con la participación de representantes de diversas cámaras y entidades. Estuvieron presentes Nicolás Petric y Bautista Simón, vicepresidente y presidente de CAMARCO, respectivamente; el comerciante Omar Hallar; la vicepresidenta de la Federación Económica, Cristina Aranda; Leandro Fadul y Guillermo Carnevale, presidente e integrante de la comisión directiva de la CCIARG, respectivamente; la ministra de la Producción, Nadia Ricci; el asesor Jorge Caminitti; el diputado Pedro Luxen y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

También participaron Wilson Woodly, secretario de CAPROMISA; Ricardo López, presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos; el secretario de Estado de Comercio e Industria, Paulo Lunzevich; y Paulo Fernández, gerente de la Cámara de Estaciones de Servicio.