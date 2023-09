José Blassiotto es -hace varios años- dirigente del Frente Renovador y en estas elecciones competirá como candidato a intendente de Río Gallegos, dentro del lema Unión por la Patria. El abogado tiene en su currículum haber sido exministro de Economía de la provincia y diputado provincial, roles de importancia en la gestión y ahora quiere ser jefe comunal. Entrevistado en LU12 AM680 por los periodistas Laura Gorocito, Juan Suárez y Ángel Vargas, afirmó que -en primer lugar- Río Gallegos tiene “recursos naturales muy importantes para ser explotados y esto es todo el corredor turístico que podemos tener en la costanera, con un objetivo a mediano y largo plazo”. Para eso, “antes de entrar en ese corredor, del cual nosotros ya hemos contactado a gente que está interesada en invertir en Gallegos, necesitamos hacer en los primeros 24 meses una planificación en donde abarquemos 400 cuadras de cloacas en los barrios periféricos, su pavimentación y lo desagües pluviales“, comentó.

Lo que propone es “un plan integral“, pero eso “también tiene que venir enganchado en los primeros dos años, con lo que yo llamo eliminar todo lo que es los containers de basura que tenemos de hierro, que no pueden ser sanitizados, no pueden ser maniobrables; tenemos que suplantarlos por los containers industriales reforzados de 1.000 litros, esos que tienen rueditas que a veces vemos que son negros, azul o verdes; los verdes no son reforzados, pero los negros sí. Nosotros podamos mejorar la limpieza“, afirmó.

“Creo que la ciudad está bastante sucia por varios factores, el primero es el de la tierra y el factor de la basura; atacar nosotros a la limpieza de la ciudad en los primeros 24 meses es una medida importante y una medida que tenemos que hacer. Tenemos que modificar el equipamiento que tenemos de lo que llamamos la recolección de basura; en la actualidad estamos teniendo camionetas Chevrolet, camionetas reacondicionadas para la basura, estamos teniendo cerca de entre 7 y 8 equipos de recolección en un circuito que es mucho más grande, que necesita mucho más; lo que consideramos nosotros es que hay que comprar en los primeros 24 meses unos 10 equipos”.

“Nosotros tenemos en la actualidad un déficit del 70% de containers, o sea, la ciudad tiene el 30% de los containers que se necesitan, ese 30% de containers que tenemos son de hierro y los vemos en los barrios que están machacados, sucios, porque no se pueden sanitizar, no se pueden maniobrar“.

El exdiputado subrayó que le dará importancia a la erradicación de los basurales a cielo abierto. Al respecto, sostuvo: “Cuando podamos darle la frecuencia necesaria al sistema de recolección, por ejemplo, en el centro tenemos una frecuencia de un día de por medio que pasa el recolector de basura; en otros barrios periféricos estamos hablando de una vez por semana; entonces los vecinos guardan su basura en su casa, pero no aguantan más, entonces tienen que llevar la basura a algún lado y la llevan a una esquina donde se empieza a acumular ese basural a cielo abierto”.

Especificó que esto se ve en los barrios Los Álamos, 22 de Septiembre, Aires Argentinos, San Benito, en el Bicentenario, entre otros. “Son lugares donde obviamente la frecuencia de la recolección de basura no es óptima”, por lo que “tenemos que apuntar, en esos 24 meses de gestión, en avanzar en un equipamiento de camiones de basura que dé la posibilidad de mejorar la frecuencia, mejorar la limpieza, cambiar los contenedores y, obviamente, cuando empecemos a ejecutar las obras de cloacas, pavimento y limpieza, la ciudad va a mejorar un poco“.

Subrayó que si se cuenta con un foco de basura a 100 metros nuestras casas, “estamos teniendo roedores, enfermedades y la verdad que tenemos que erradicar eso y la forma en que se erradicar es teniendo prevención en estas cuestiones; la única forma en que se hace es con mayor frecuencia en la recolección de basura“. Y puntualizó que en barrio Evita, si bien tiene su periferia, está dentro del casco urbano de la ciudad, “los camiones pasan cada cuatro o cinco días“.

José Blassiotto también manifestó que al municipio le faltan camiones: “Mínimamente falta el 100%; hoy en la actualidad, si bien hay dos camiones con su equipamiento, o sea con el aplastador, después hay camionetas Chevrolet que andan dando vueltas, otros que son traffic con un tacho atrás; no es una crítica, tenemos que sumar a lo que ya está hecho“, afirmó.

Respecto a priorizar la limpieza y el dinero que se invierte en espectáculos artísticos o musicales, Blassiotto no coincidió con algunos dirigentes de la oposición y respondió que él seguiría apoyando estos eventos. “A mí me gusta que vengan vecinos de otros lugares, como El Calafate, Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, gente de Pico Truncado y hasta Las Heras a los shows; la verdad que son ámbitos de movimiento de la economía de Gallegos; eso no lo voy a negar, es algo que es bueno, no soy partidario de preferir estas cuestiones por sobre la limpieza, por sobre las cloacas, por sobre los jardines”.

Sobre este último tema, habló de generar -en los primeros 24 meses- 5 jardines de sala maternal y cinco jardines municipales de 3 a 5 años; hoy tenemos una necesidad de los vecinos de jardines y ¿dónde?, en los barrios“, afirmó, entre otras propuestas. Y hasta habló de complementar a los colectivos y “queremos tener otra línea con buses exprés, ya que necesitamos ampliar la competencia“. Y “vamos a impulsar la inversión privada” para un “centro comercial de todo tipo, plaza de comidas, cine, bares, un corredor turístico en la costanera”.