La semana pasada, luego de un operativo realizado en la intersección de las calles Eva Perón y Santa Fe de Río Gallegos, el ministro de Trabajo de Santa Cruz, Julio Gutiérrez realizó una fuerte denuncia en la justicia contra Romina Silva, exsecretaria del exministro de esa cartera, Teodoro “Lalo” Camino, por malversación de fondos de al menos 27 millones de pesos desde enero hasta la fecha.

Ante esta denuncia, quien salió a sentar postura fue precisamente el exministro Camino. En una carta subida a sus redes sociales, manifestó que “nuestro proceso de trabajo institucional y político con la persona en cuestión finalizó el 10/12/23 por ende no tengo conocimiento de las acciones personales y particulares que llevó adelante luego de nuestro período de gobierno”, dijo.

Más adelante, resaltó que el espacio político que integra y en lo personal “no tenemos absolutamente nada que ver con los supuestos delitos denunciados”. En esa misma línea, expresó: “Si estos supuestos actos delictivos y/o cualquier otra acción de similares características que surgieren de acciones particulares de la persona en cuestión o cualquier otro exintegrante de nuestro equipo de trabajo, sin dudas deben ser denunciados y la justicia será quien juzgue estos hechos”.

Teodoro Camino también subrayó que “obviamente desde lo personal me pongo a disposición de la justicia para aclarar cualquier situación si así lo considera”. Y sostuvo que era importante hacer pública su posición ya que “desde hace un tiempo se pretende instalar en nuestra provincia el mensaje fácil y muy bien utilizado por los gobiernos de derecha como lo fue el proceso del Macrismo, que no es otro que asociar a los gobiernos peronistas bien apegado a mejorarle la calidad de vida a los vecinos, a la corrupción”.

Y en ese mismo tono, remarcó: “El que se equivoca que pague, pero nuestros gobiernos durante 30 años trabajaron siempre pensando en la gente”. Finalmente, le dedicó un último párrafo al actual ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, de quien expresó: “Nos conocemos hace muchos años y sabe perfectamente que yo no me quedaría con un solo peso que no sea mío, y menos del Estado” y subrayó: “Sabe cómo vivo, dónde vivo y cómo he vivido siempre, por eso le pido públicamente que sea claro y específico en sus relatos cada vez que lleve adelante denuncias públicas, y que no deje entrever que todos somos los causantes de los supuestos delitos”.