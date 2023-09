El descuento, que se aplica desde el 2011 a una parte de los jubilados de la provincia de Santa Cruz fue derogado este jueves por unanimidad en la Cámara de Diputados.

Fue luego de que el espacio del partido SER, de Claudio Vidal, presentara un proyecto para apurar, por la situación económica, una de las promesas de campaña que formó parte de un acuerdo con todos los partidos que integraron el frente Por Santa Cruz. La iniciativa fue acompañada por legisladores del oficialismo, que incluso firmaron el proyecto.

Luego de que aprobaran el proyecto que eliminó el aporte solidario, Viviana Carabajal, vocal por los pasivos de la Caja de Previsión Social, habló desde el recinto y calificó este día como “histórico”.

“Cada aumento que se les daba se lo llevaba este mal llamado ‘Aporte Solidario’. Hoy es un día histórico para 3.149 jubilados que lo están padeciendo, agradezco de corazón sin distinción política, ustedes son quienes el pueblo elige para representarlos”, señaló ante la Cámara de Diputados y los legisladores y legisladoras.

Carabajal saludó al diputado José Garrido por la eliminación del Aporte Solidario. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Recordó el diálogo con jubilados y jubiladas de la provincia al rememorar: “Nancy de Puerto Deseado y jubilada docente ayer me llamó llorando porque en su recibo de sueldo habían 70 mil pesos de descuento que era, nada más y nada menos, que el alquiler de su hijo que está estudiando. Andrea, de Las Heras, que me decía lo mal que le hacia este Aporte Solidario porque no alcanzaba a ver un poquito más de dinero en su haber”, dijo entre lágrimas

“Día a día los escuché y hoy es un día histórico realmente, me gustaría compartirlo con ellos, porque de corazón les digo que cuando yo dije que era dañino, era dañino”, resaltó Carabajal.

En el cierre, ante un recinto que colmó de aplausos, aseveró que “más allá del análisis político, quien hoy va a festejar un plato de comida más van a ser 3.149 jubilados”.