Esta semana La Opinión Austral dio a conocer la inusual protesta del senador santacruceño José María Carambia (Por Santa Cruz), quien, ante la falta de oficinas en el Senado de la Nación, decidió montar un espacio propio en los pasillos del Congreso. Y, como dice el dicho criollo “el que no llora no mama“, el legislador podría tener novedades prontamente. ¿Qué pasó? Se encontraron varias irregularidades en el reparto de los lugares, algunos de los cuales ni siquiera fueron informados por los canales oficiales.

Según publicó recientemente el medio Infobae, las nuevas autoridades del Senado de la Nación, quienes asumieron el pasado 10 de diciembre, tuvieron que tomar una insólita medida para que los nuevos legisladores tuvieran a su disposición los despachos que les corresponden. Es que -informaron- un total de 12 exsenadores no hizo entrega de las llaves de sus oficinas tras dejar sus cargos.

Ante esto, fue la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, quien solicitó a la secretaria administrativa, María Laura Izzo, que desaloje las mencionadas oficinas así se hace entrega de esos espacios a los nuevos representantes. En el documento confeccionado por Izzo se da constancia que luego de la renovación de un tercio de la Cámara Alta “los senadores con mandato cumplido no han restituido en debida forma los despachos que oportunamente se les asignaron para el ejercicio de sus funciones parlamentarias antes del 10 de diciembre del corriente año”.

Las miradas están puestas en personal que aún no encontró asilo con otro senador y que está refugiado en las denominadas “cuevas“, como suele ocurrir en el anexo de la Cámara alta. Según la resolución de Izzo, “la Secretaría Administrativa procederá a efectuar la distribución y asignación equitativa de despachos y oficinas a los senadores entrantes y bloques parlamentarios, a efectos de optimizar el aprovechamiento de los espacios físicos con que cuenta el Honorable Senado de la Nación para un adecuado desarrollo de la labor parlamentaria”. Esto tampoco se cumple, ya que legisladores salientes han entregado llaves a algún ingresante -incluso, a otras personas- de manera personal.

“Hay senadores que tienen tres o cuatro despachos y a nosotros lamentablemente todavía no nos asignaron, pero no nos van a sacar las ganas de trabajar”, dijo el exintendente de Las Heras , “Josema” Carambia en un video que compartió días atrás en sus redes. El viernes, en una entrevista en LU12 AM680, había dicho que todavía no le habían solucionado el inconveniente de la falta de espacio.

“La senadora María Belén Tapia (Juntos por el Cambio) nos dijo que, si queríamos su oficina, teníamos que contratar a su personal. Como no lo hicimos, esa oficina se la entregaron a la senadora por Chubut de Juntos por el Cambio, Elizabeth Terenzi“, había denunciado en el canal Todo Noticias. Tras la decisión de Victoria Villarruel, es cuestión de días para que el legislador tenga su propio espacio.