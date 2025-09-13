Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la presentación de la subsede de la UBA XXI en Río Gallegos, el vicegobernador de la provincia, Fabián Leguizamón, aprovechó la ocasión para referirse al fallo de segunda instancia al amparo presentado por la Fundación Valdocco.

“Hoy la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería falló y determinó en primer punto, declarar nula la sentencia en primera instancia”, es decir, “sobre lo que dictaminó el juez (Marcelo) Bersanelli“, dijo.

Seguidamente, cargó contra el magistrado: “Es importante que sepamos de quién estamos hablando, un juez de primera instancia que podemos empezar a cuestionar muchísimas, pero muchísimas sentencias que viene llevando a cabo después de conocer sus orígenes, que tiene que ver con su vinculación con el Frente Para la Victoria, que fue asesor del actual intendente de Río Gallegos”, mencionó.

En segundo lugar, Leguizamón remarcó otro aspecto del fallo de la Cámara de Apelaciones donde pide declarar la procedencia formal en relación al amparo donde se lo declara improcedente y “ordena una medida preventiva judicial”, mencionando una medida que consiste en “conminar a la Fundación Valdocco a efectos que le informe al Estado provincial el número exacto de personas beneficiadas del derecho a la alimentación que se encontraban en sus instalaciones, debiendo también posibilitar a las autoridades y funcionarios estatales que fiscalicen o efectúen las diligencias a fin de corroborar dichos gastos”.

“Esto significa, nada más y nada menos, que los ingresos que tiene la fundación sean rendidos como corresponde, como hace cualquier hijo de vecino, que en este caso no existe”, manifestó el vicegobernador. “Evidentemente hubo una serie de fondos sin control“, sostuvo.

Entre otras consideraciones, dijo que en la sede de Cañadón Seco de Valdocco “había jóvenes con adicciones mezclados con menores de edad, estudiantes wichi, quienes figuraban como empleados cobrando sueldo, ellos no sabían, por supuesto; docentes que no eran docentes; pagos duplicados en El Chaco y en nuestra provincia, y una matrícula inflada”.