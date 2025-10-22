Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas, los candidatos de La Libertad Avanza realizan un acto de cierre, a pocas horas del cierre de la campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

“Los santacruceños tienen una cita con el cambio”, indicaron en un posteo publicado por en las redes sociales. La cita será en la sede de La Libertad Avanza ubicada en Avenida Kirchner 1265 de Río Gallegos.

Allí, se realizará el “gran cierre de campaña junto a militantes, simpatizantes y vecinos que acompañan el proyecto del presidente Javier Milei”, subrayaron.

El cierre, encabezado por el 1° candidato Jairo Guzmán será en la sede de Avenida Kirchner 1265.

La lista de LLA de Santa Cruz está encabezada por Jairo Guzmán (1°), Perla Gómez de la Fuente (2°) y Matías Alzugaray (3°); y los suplentes: Analia Barría, Giovany Albea y Paula Álvarez, quienes buscarán acceder a una banca en el Congreso Nacional.

En el marco de la recorrida que vienen realizando por diferentes lugares de la provincia, horas atrás Jairo Guzmán y Perla Gómez de la Fuente estuvieron en la localidad de El Calafate junto al candidato a diputado nacional por la provincia de Mendoza y actual ministro de Defensa, Luis Petri.

De izquierda a derecha: Perla Gómez de la Fuente, Luis Petri y Jairo Guzmán, en la última actividad realizada en El Calafate. (Imagen: Ahora Calafate).

“La Libertad Avanza necesita ganar en todas las provincias y particularmente acá, en Santa Cruz y por eso hemos venido a apoyar a Jairo y a Perla”, indicó Petri en esa oportunidad y agregó: “Probablemente la elección más importante que nos haya tocado participar” ya que “entran en pugna dos modelos diametralmente opuestos y totalmente distintos de país”.

Por su parte, Jairo Guzmán sostuvo que hace dos años vienen recorriendo Santa Cruz dando “la batalla cultural con la propuesta que tenemos, en la visión de país y como provincia y creo que el resultado va a ser muy positivo porque lo vemos en la calle, vemos que la gente realmente tiene una esperanza muy firme en el gobierno del presidente Javier Milei”.