El juez federal Claudio Vázquez brindó precisiones sobre el inicio del escrutinio definitivo de las elecciones en Santa Cruz, que comenzó este martes 28 de octubre a las 18 horas en el predio de la Armada Argentina, ubicado sobre la Avenida Costanera Almirante Brown.

“Lo que vamos a iniciar ahora a las 18 horas es el escrutinio definitivo que, por el Código Electoral, debe comenzar 48 horas después del cierre de los comicios. Ahora vamos a iniciar el conteo definitivo de las actas y de las urnas que tenemos. Cuánto dure depende de las situaciones que se presenten durante el día. Esto comienza hoy, sigue mañana, y esperamos que tal vez el día jueves esté finalizado”, explicó Vázquez en diálogo con La Opinión Austral.

El procedimiento se lleva adelante con la participación de la Junta Electoral Nacional, y es el único conteo válido que determina los resultados oficiales de las elecciones. El juez federal confirmó que el trabajo se desarrollará en jornadas extendidas, estimando que este martes la actividad se prolongará hasta las 20 horas, para retomarse el miércoles a las 9 de la mañana.

“Sí, todo queda permanentemente bajo resguardo hasta que la Junta Electoral Nacional del distrito Santa Cruz decida poner fin al escrutinio definitivo. Se confeccionan las actas y después se dispone la destrucción del material”, detalló.

Vázquez también explicó que en este proceso se realiza el conteo de las dos elecciones simultáneas, tanto la nacional como la provincial, conforme a lo dispuesto por el gobernador y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). “Hoy se hace de manera simultánea, tal como lo dispuso el gobernador en su momento. El Tribunal Superior de Justicia, en su carácter de tribunal permanente electoral, decidió también que se realice así, y hoy vamos a hacer el conteo definitivo incluso de Cañadón Seco”, agregó.

Durante la jornada estuvieron presentes autoridades judiciales como los vocales del TSJ Sergio Acevedo, José Antonio González Nora y Gabriel Contreras, junto al presidente del TSJ por la mayoría, Daniel Mariani, y René Fernández, presidente del TSJ por la minoría. También asistieron la secretaria electoral del Juzgado Federal, María Montserrat Campos Álvarez, y Marcelo Torres, apoderado por Provincias Unidas por Santa Cruz.

Considerando que los resultados del recuento deben ser certificados por los tres titulares, juez federal, el fiscal federal y la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, surge la duda a raíz del conflicto interno en el TSJ acerca de quién ocupa la presidencia —entre Daniel Mariani y René Fernández—. Consultado sobre esto, Vázquez evitó pronunciarse: “Es un tema que no me compete. No debo inmiscuirme en cuestiones de un Poder tan importante como el judicial de esta provincia. Yo soy juez federal.”

Por otra parte, el juez explicó además que los apoderados de los partidos políticos pueden presentar observaciones y cotejar las actas con las que dispone la Junta Electoral.

“Los apoderados se presentan con sus propias actas de los fiscales que participaron en las mesas y cotejan con el acta definitiva que tenemos nosotros. En función de eso, se da por aprobado o no el resultado”, precisó.

El escrutinio definitivo —que cuenta también con la presencia del diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Jairo Guzmán, y otros referentes partidarios— continuará durante los próximos días hasta que se definan oficialmente los resultados finales de los comicios en Santa Cruz.