Habían pasado algunos minutos después de las 13:00 cuando el gobernador Claudio Vidal apareció con carpeta en mano para brindar un panorama de la situación en la cual se encuentra la provincia. Asimismo, informó cuáles será las medidas que se adoptarán para revertir la misma. Sin embargo, la novedad más esperada por los santacruceños era la del pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario. El mismo fue confirmado para el 18 de diciembre para los pasivos y el 22 de diciembre para los activos.

No obstante, el primer mandatario santacruceño, quien estuvo acompañado por el vicegobernador, Fabián Leguizamón; el jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, y el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, describió la situación actual provincial y detalló cómo trabaja junto a su gabinete para revertir el complejo escenario financiero en el que se encuentra. “Son días de mucho trabajo y de organización, la verdad que hemos asumido con mucho entusiasmo, con muchas ganas, pero también entendiendo que es todo un desafío y más aún si tenemos en cuenta que el Estado realmente hoy se encuentra en una situación difícil, de mucha desorganización y de falta de fondos para el buen funcionamiento”, señaló en primera instancia ante los medios de comunicación desde Casa de Gobierno.

“Deudas millonarias”

Aseguró, sin embargo: “Yo creo que con trabajo, con esfuerzo, con mucha dedicación, vamos a poder salir adelante, entiendo que no es una tarea fácil, pero que tampoco es imposible, estamos dejando todo nuestro esfuerzo, arrancamos desde muy temprano como nunca antes se vio, antes de las siete de la mañana ya tenemos la primera reunión de gabinete y a última hora del día volvemos a tener otra reunión más, porque realmente estamos comprometidos con levantar nuestra provincia y generar algo distinto, teniendo en cuenta la enorme desorganización que hay en el Estado“.

Seguidamente, indicó que “es lamentable porque tendría que ser al revés, tendría que funcionar mucho mejor, ser todo mucho más ágil, tendríamos que tener más acceso a la información, los ministerios tendrían que compartir información con el gobernador y el vice, pero me hago cargo, tomé esta decisión de participar en política para cambiar las cosas y hacer lo mejor que se puede hacer en beneficio de la gente”. En otro tramo, recordó que “la situación estructural es compleja, hay deudas millonarias en todo lo que es la salud pública y está complicada la educación, ustedes son fieles testigos de lo que ha ocurrido en los últimos años”.

Viáticos y pauta

En este sentido, mencionó: “Entendiendo la urgencia de resolver la cuestión económica y de poder afrontar los gastos que genera el pago de aguinaldo y salarios, de acá para adelante hemos tomado algunas medidas que quizás son de poco agrado para los que están acostumbrados a vivir de la política, no para nosotros que venimos de la cultura del trabajo y que sabemos que nos tenemos que esforzar día a día para poder concretar ciertos objetivos”.

Vidal anunció que entre las medidas, se tomó la decisión, junto con el gabinete, de “eliminar la totalidad de los viáticos al sector político, a funcionarios y a cargos“. Asimismo, indicó que reducirá la pauta publicitaria al 50%, esto para algunos medios. “Yo sé que no es de agrado, pero es lo que tengo que hacer y lo hago en beneficio de mi pueblo”, mencionó. De la misma manera, sostuvo: “Vamos a eliminar las unidades retributivas de funcionarios y de cargos políticos. Lamentablemente, durante estos años, han utilizado parte de las unidades retributivas para pagar la limpieza de sus hogares, la limpieza de sus casas, para pagar niñeras, para pagar jardineros, cosa que claramente no corresponde y en eso creo que la sociedad va a estar muy de acuerdo”.

Remates

Luego anunció: “Hemos tomado también una decisión más que importante, que es llevar adelante la venta y remate del 80% del parque automotor, y esto incluye también a los entes provinciales para la construcción de nuevas escuelas, entendiendo que si hay un reclamo que se hace sentir en la sociedad es la recuperación de la educación pública“. En este punto, agregó: “Entiendo que desde ahora en adelante la política no tiene que seguir dependiendo o disfrutando de los lujos que a veces te puede dar el Estado, así que esto es una decisión tomada con todo nuestro gabinete y espero que los que están a cargo de los distintos entes lo entiendan de la mejor manera”.

Además, expresó: “Vamos a rematar o vender la residencia de la localidad de El Calafate. Hay un sector político al que seguramente esto no le va a gustar, pero vamos a dejar los afectos personales. Esto es del Estado y el Estado somos todos, somos el pueblo y el dinero que logremos obtener por la residencia de El Calafate también va a ser destinado para la construcción de establecimientos públicos educativos“. Luego anunció: “Vamos a eliminar 1.480 líneas telefónicas celulares, que algunas están distribuidas en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. No se vive más del Estado, por lo menos no de esta forma“.

Fondos del CFI

Ya semanas atrás Claudio Vidal se había referido a la política utilizada con los fondos del Consejo Federal de Inversiones. Este viernes volvió a insistir con este tema. Sobre los fondos del CFI, señaló, “mi equipo y yo durante mucho tiempo criticamos la mala utilización de estos fondos, nosotros entendemos que tienen que ser utilizados para proyectos técnicos y de desarrollo y generar la posibilidad de industrialización provincial, porque esto nos llevaría a tener trabajo genuino y dejar de depender tanto del Estado. De acá en adelante este nuevo Gobierno plantea trabajar en beneficio de la comunidad y no solamente de unos pocos“.

Del mismo modo, aseguró que “a través de un decreto, porque entendemos que tengo la facultad de hacerlo, pero también voy a pedir acompañamiento a la Cámara de Diputados, vamos a solicitar una auditoría general de la totalidad del Estado, hasta acá hemos descubierto cosas que solamente pueden pasar en una provincia cuando los que están en política no piensan en el pueblo y tienen el acompañamiento de una parte de la Justicia”.

Para finalizar y con respecto al aguinaldo, el gobernador anunció: “Vamos a estar cancelando el día 18 a los trabajadores pasivos y el 22 al mediodía a los trabajadores activos, estamos hablando con operadoras mineras, petroleras, sectores privados y tratando de ir a su vez pagando la enorme deuda pública que nos dejaron, así que vamos a hacer todo lo posible para cancelar también en enero los salarios y de a poco ver cómo sacamos a esta provincia adelante y mejoramos el salario de los trabajadores públicos“.