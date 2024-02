El gobernador Claudio Vidal encabezó este domingo el acto inaugural de la 91° Exposición Ganadera y 56° Industrial y Comercial en el predio de la Sociedad Rural de Río Gallegos. Allí, llamó nuevamente al diálogo y apuntó “hay que bajar la espuma”.

Tras el acto en el que estuvo presente La Opinión Austral, el gobernador dijo que a mediados de marzo convocarán en una mesa de trabajo a “todo el sector ganadero y productores de nuestra provincia para resolver las distintas problemáticas que tenemos” y añadió: “A mi me preocupa mucho la situación del campo, el estado de abandono, casi el 70% de los campos esté abandonado y es una perdida de oportunidades para generara empleo, preservar el valor agregado”.

Sobre el conflicto con Nación e indicó que “estoy convencido que la solución pasa por el dialogo, tenemos que bajar un poco la espuma. No es fácil la situación económica me parece que si no dialogamos y sólo nos vamos a pelear no le estaríamos dando respuesta a la gente”.

También anunció la creación de viñedos en Lago Posadas, una iniciativa privada. “En el mes de septiembre comienzan a plantar las primeras parras la idea es producir el vino más Austral del mundo. Esto es muy bueno, muy positivo para la provincia es lo que la sociedad estaba reclamando, oportunidades de empleo genuino”, señaló y resaltó: “basta de depender tanto del Estado”.

Por otra parte, adelantó la creación de una planta de harina de hueso. “Es algo que se necesita, es el calcio que se necesita para producir el forraje que es lo que queremos hacer en las 17 hectáreas del concejo provincial”, indicó el gobernador.

Asimismo, Vidal se refirió a la problemática entorno al guanaco, al que señaló que hay que verlo como un recurso. “Es un recurso, la segunda mejor calidad de fibra, su carne es excelente. Estamos en un momento económico complicado entonces como no aprovechar este recurso que en la provincia es abundante y está generando un serio problema porque reduce la produccion ovina. Es necesario tomar cartas en el asunto”, puntualizó.

En este sentido, recordó que Santa Cruz es la segunda provincia en extensión territorial del país y que “nunca se aprovechó toda la tierra para producir para generar empleo, creo que hay una nueva oportunidad, la sociedad esta muy pendiente de lo que vamos a hacer desde el gobierno en materia productiva” y adelantó que el gobierno provincial ha tenido reuniones con el SENASA y el INTA “muy positivas con una mirada productiva y proyección de negocios a nivel provincial”.

Por ultimo, habló sobre líneas de crédito, para la mejora en las razas e inversión en bio tecnología. “Se intenta aportar a la produccion entendiendo que es generador de empleo pero también hay que decir ojo, esto hay que devolverlo. Cuando tenés la devolución se lo das a otro productor y generas una rueda que va fortaleciendo al sector productivo.