Este miércoles, el Sindicato de Petroleros y Gas Privado realizó una asamblea general en el Polideportivo “Patricio Eladio Azocar” de la ciudad de Pico Truncado, donde el gobernador electo Claudio Vidal oficializó el traspaso del mando del gremio a Rafael Güenchenen.

“Quiero agradecer el acompañamiento en estos 10 años, fueron 10 años de mucho trabajo. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a los que se sumaron a la industria, a los que se jubilaron y a todos los miembros de la Comisión Directiva, que fueron parte y seguirán siendo parte del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Santa Cruz“, comenzó diciendo el mandatario electo que dejará la conducción del gremio para asumir la Gobernación el próximo 10 de diciembre.

En esa línea, agregó: “En estos 10 años, nos pasó de todo. Tengo que reconocer, que si logramos todo lo que logramos y que seguramente nuestros compañeros van a seguir logrando, es porque hay cuestiones que siempre se tuvieron muy presentes. La más fuerte es la lealtad, eso tiene un gran significado“.

“Cada una de las decisiones que se toman fueron siempre pensadas en el bien común de la gran familia petrolera, de la cual voy a seguir siendo parte“, indicó el gobernador electo.

Claudio Vidal estuvo acompañado por Rafael Güenchenen en el escenario. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

En otro tramo de su discurso, Vidal se refirió a la necesidad de la renovación que impulsó su irrupción en la política gremial y sostuvo que son esos mismos valores lo que impulsará en el Gobierno provincial

“Es con lealtad, sin corrupción y con mucho compromiso y trabajo. Estas cuatro cosas que son muy importantes, es lo que le falta a esta provincia, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra provincia”, manifestó.

“Cuando hablo de que no fue fácil me refiero a que la política nacional, provincial, el sector empresarial, cuando un trabajador se planta de frente con ideas y propuestas nuevas, es muy difícil que te digan que sí desde el primer momento. La diferencia la hacemos insistiendo, es algo que tengo muy presente y lo tendré hasta el día que me muera“, expresó.

“Las convicciones no se dejan en el camino“, añadió.

La asamblea de trabajadores del Sindicato de Petróleo y Gas Privado contó con una masiva participación. FOTO: CAPTURA

Además, en su discurso Vidal le habló directamente a los trabajadores de la industria hidrocarburífera presente en el Polideportivo.

“El mundo es de los trabajadores, nunca dejen que les pongan límites. Me llevo el mejor equipo de trabajo, gente honesta, que va a trabajar con mucha trasparencia y dispuesta a predicar con el ejemplo. Podemos construir una provincia distinta, miren lo que pudimos generar acá“, ratificó.

“En este escenario hay trabajadores, que son parte de ustedes, que van a ocupar lugares importante en los municipios y en el próximo gobierno. No se detengan, sigan adelante, en unidad, manteniendo las convicciones vivas, acompañando a sus dirigentes. Yo voy a estar para ayudarlos, para acompañarlos. Se terminó esto de que el trabajador la pelee solo y el Gobierno mire a un costado”, afirmó.

Y añadió: “Por primera vez en la historia, ustedes los que viven en esta hermosa tierra, van a tener un gobierno de trabajadores, que sienten y piensan como ustedes, y que va a dejar todo para poner de pie a Santa Cruz“.