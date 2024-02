Claudio Vidal habló sobre la denuncia por sobreprecios: “Las cuentas no estaban equilibradas y hubo corrupción” El gobernador de la provincia de Santa Cruz volvió a apuntar contra la exmandataria Alicia Kirchner, esta vez luego de formalizar una denuncia penal en la Justicia por irregularidades. "Esa fiesta se acabó", aseguró.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Se pagaron sobreprecios que son una cachetada para cada pibe sin clases, para cada familia sin techo, para cada plato sin comida”, expresó el gobernador Claudio Vidal al arremeter contra la gestión anterior, acusando al gobierno de Alicia Kirchner de mentir al pueblo de Santa Cruz y asegurando de que hubo prácticas corruptas que, según él, han dejado un impacto devastador en la provincia de Santa Cruz.

“Siempre cumplo mi palabra, es una enseñanza familiar. El gobierno anterior le mintió al pueblo de Santa Cruz. Las cuentas no estaban equilibradas y hubo corrupción. Esa fiesta se acabó”, declaró Claudio Vidal, subrayando su compromiso con la transparencia y la honestidad en la administración pública.

Vidal no escatimó críticas al señalar que se pagaron sobreprecios que afectaron directamente a la población más vulnerable: “Son una cachetada para cada pibe sin clases, para cada familia sin techo, para cada plato sin comida en la mesa de los santacruceños”.

El gobernador además dijo que ahora espera que la ex ministra de la Secretaria General de la Gobernación de Alicia Kirchner, Claudia Martínez, se presente ante la Justicia para brindar información relevante sobre estos casos. La referencia viene a cuento de que ella le había pedido a Vidal que radicara denuncias formales en lugar de hacer declaraciones públicas.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Santa Cruz hizo un llamado a la ciudadanía para no aceptar la corrupción como algo normal y para que cada ciudadano cumpla con su deber de denunciar cualquier irregularidad. “Estoy cumpliendo mi promesa y mi deber como me fue pedido”, afirmó.

El viernes el gobernador de la provincia de Santa Cruz instruyó a la Fiscalía de Estado para que se investigue la contratación de diferentes cooperativas.

Además, la Fiscalía de Estado presentó la denuncia ante el Juzgado de Instrucción N° 2 de Río Gallegos, señalando que exfuncionarios contrataron de manera discrecional y direccionada al proveedor Felipe Alejandro Sotomayor, bajo los nombres de fantasía “CTRL+C” y “DRUGSTORE BAJO CERO”. “Se pagó la suma de $ 69.127.800,00, triplicando el valor presupuestado por otros proveedores para servicios como escenario, vallado, sonido, video, iluminación, baños químicos y catering. Además, detalla, se le abonaron $ 4.800.000,00 por 300 packs de agua mineral, superando significativamente el valor de mercado”.

Al día siguiente Vidal expresó: “Detallé el drama de los trabajadores de las cooperativas. Conté cómo las utilizaban los dirigentes políticos para beneficios personales y pagaban sueldos miserables. Todo eso, ahora, está en manos de la justicia, con todos los datos, como corresponde”.

“Sepan que no me van a doblegar, que no voy a parar, que voy a defender a mi pueblo y mi provincia. No vine para ser más de lo mismo. Sé que llevará tiempo, pero entre todos y trabajando, saldremos adelante”, concluyó Vidal.

Leé más notas de La Opinión Austral